شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تحذر: البصل الأحمر مرتبط بانتشار السالمونيلا فى الولايات المتحدة وكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربطت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC البصل الأحمر بانتشار السالمونيلا في الولايات المتحدة وكندا، حيث أصيب ما يقرب من 400 شخص في 34 ولاية بالسالمونيلا ، وهي بكتيريا تؤثر على السبيل المعوي مما يسبب الإسهال والحمى وتقلصات المعدة ، من ست ساعات إلى ستة أيام بعد التعرض للبكتيريا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NEWS أكد مسئولو الصحة أن البصل الأحمر الذي يحتمل أن يكون ملوثًا بالبكتيريا تم شحنه إلى محلات السوبر ماركت والمطاعم في جميع الولايات الخمسين وكندا ، مما أدى إلى تفشي المرض، استدعت شركة طومسون إنترناشيونال البصل الأحمر والأصفر والأبيض والحلو الأصفر لأنها قد تكون ملوثة بالسالمونيلا ووفقًا لمركز السيطرة على الأمرا. تنصح كل من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص بتجنب استهلاك أي بصل من شركة Thomson International Inc.

في الوقت الحالي ، يقوم مركز السيطرة على الأمراض ، وإدارة الأغذية والأدوية ، ومسؤولو الصحة العامة والتنظيم في العديد من الولايات ، بالتحقيق في تفشي عدوى السالمونيلا المرتبطة بالبصل وفقًا لتحذير سلامة الأغذية من مركز السيطرة على الأمراض ، يجب على الناس عدم تناول أو تقديم أو بيع البصل المسترجع من شركة Thomson International Inc ، أو الطعام المصنوع من هذه البصل وتشمل هذه الأنواع الأحمر والأبيض والأصفر والأصفر الحلو.

تتضمن بعض الإرشادات التي أعلنتها CDC:

- تخلص من البصل إذا لم تتمكن من معرفة مصدره ، حتى لو لم يمرض أحد.

- اغسل وعقم أي أسطح مثل كونترتوب ، وأدراج الثلاجة ، والسكاكين ، وألواح التقطيع ، التي قد تلامس البصل أو عبوته.

- عند تناول الطعام في الخارج أو التسوق للحصول على الطعام ، يجب على الناس التحقق من المطاعم ومحلات البقالة للتأكد من أنهم لا يقدمون أو يبيعون البصل المسترجع من شركة Thomson International Inc أو الأطعمة المحضرة معهم السلطات والسندويشات واللفائف والصلصات والغموس ، إلخ.

- يجب على الناس عدم شراء البصل إذا لم يعرفوا من أين هم.

- لا يجوز للموردين والموزعين وغيرهم في سلسلة التوريد شحن أو بيع البصل المسحوب من Thomson International Inc.

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أعراض عدوى السالمونيلا

بشكل عام ، لا يعاني الأشخاص المصابون بعدوى السالمونيلا من أعراض ومع ذلك ، قد يصاب البعض الآخر بالإسهال والحمى وتقلصات المعدة والغثيان والقيء والصداع والدم في البراز في غضون 8-72 ساعة من التعرض قد تستمر الأعراض من أربعة إلى سبعة أيام ، ويتعافى معظم الناس دون علاج أو مضادات حيوية.

في الحالات الشديدة ، قد يحتاج المرضى إلى دخول المستشفى البالغين 65 عامًا أو أكثر ، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو العلاج الكيميائي ، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد. يجب على المرضى شرب سوائل إضافية طالما استمر الإسهال.

كيفية منع عدوى السالمونيلا

- تدرب على النظافة الصحية الجيدة مثل غسل يديك بالصابون والماء بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو الدواجن ولمس الحيوانات وألعابهم وأفرشهم.

- اغسل الفاكهة والخضار النيئة جيدًا وقشرها إن أمكن.

- تجنب تناول البيض النيئ أو لحم البقر النيء أو غير المطهو ​​جيدًا أو الدواجن.

- برد الطعام بشكل صحيح.

- تأكد من تنظيف أسطح المطبخ قبل تحضير الطعام عليها.

- لا تخلط الطعام المطبوخ مع الطعام النيء أو تستخدم الأواني نفسها لتحضيرها.