شكرا لقرائتكم خبر عن يؤدي إلى فشل القلب والكلى.. استشاري يُحذر من ارتفاع «ضغط الدم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمراستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إهمال التحكم بضغط الدم لمن يعانون من مرض ضغط الدم المزمن. وقال “النمر” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إهمال التحكم بالضغط وتركه مرتفعاً يؤدي إلى فشل القلب والكلى”.

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