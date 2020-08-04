طرق طبيعية للتخلص من الصداع.. أبرزها النوم الكافي واليوجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الصداع حالة مرضية شائعة يعاني منها الكثيرون يوميا، حيث إن هناك أنواعا كثيرة من الصداع، وأكثرها شيوعا الصداع التوتري.

ورغم وجود الكثير من الأدوية لتخفيف أعراض الصداع، هناك أيضا عدد من العلاجات الطبيعية الفعالة، حسبما جاء على موقع "هيلث لاين".







ونستعرض فيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الصداع طبيعيا..

شرب المياه

أظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع التوتري والصداع النصفي.

وتبين أن احتساء المياه يخفف أعراض الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف في خلال 30 دقيقة إلى 3 ساعات، ولتجنب الجفاف يمكن أيضا تناول الأطعمة الغنية بالماء.





المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن مهم لوظائف لا حصر لها في الجسم، بما في ذلك التحكم في سكر الدم ونقل الأعصاب.

وتبين أيضا أن المغنيسيوم علاج آمن وفعال في حالات الصداع، وتشير الأدلة إلى أن نقص المغنيسيوم هو أكثر شيوعا في الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي المنتظم مقارنة بهؤلاء الذين لا يصابون به.

وأظهرت الدراسات أن العلاج بـ600 ميليجرام من سترات المغنيسيوم الفموي في اليوم يساعد في خفض تكرار وحدة الصداع النصفي.

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الحصول على قدر كاف من النوم

الحرمان من النوم من الأسباب التي يمكن أن تؤدي للصداع لدى بعض الأشخاص. كما أن كثرة النوم أيضا تؤدي للصداع.

وللحصول على أقصى الفوائد، يفضل النوم من 7 لـ9 ساعات ليلا.





الزيوت الأساسية

الزيوت الأساسية هي سوائل عالية التركيز تحتوي على مركبات عطرية من نباتات مختلفة، ويساعد زيت النعناع واللافندر بشدة عند الإصابة بالصداع.

وتبين أن استخدام زيت النعناع يقلل أعراض الصداع التوتري، كما أن زيت اللافندر فعال للغاية في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفاه العليا واستنشاقه.





الاسترخاء باليوجا

ممارسة اليوجا وسيلة ممتازة لتخفيف الضغط وزيادة المرونة وتقليل الألم وتحسين الجودة الإجمالية للحياة، وقد تساعد حتى في تقليل شدة وتكرار الصداع.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا اليوجا لـ3 أشهر لاحظوا تراجعا كبيرا في مدى تكرار الصداع وشدته والأعراض ذات الصلة مقارنة بهؤلاء الذين لم يمارسوها.



