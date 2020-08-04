شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من مطهرات اليد المحتوية على نسبة كحول قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرها بشأن مطهرات اليد الخطيرة، حيث تجاوزت القائمة الآن 100 معقم لليد، حيث تحذر إدارة الغذاء والدواء الآن أيضًا من مطهرات اليد التى تحتوى على مستويات غير كافية من الكحول، وبالتالي تصبح بلا قيمة لقتل الفيروسات، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وحذرت الـFDA المستهلكين لأول مرة في يونيو الماضى من معقمات اليد التي تحتوي على الميثانول، والتي يمكن أن تكون سامة عند امتصاصها من خلال الجلد وربما مميتة إذا تم تناولها ومنذ ذلك الحين تم سحب العديد من هذه المنتجات من قبل الشركات المصنعة وسحبها من أرفف المتاجر.

وتحذر إدارة الغذاء والدواء أيضًا الآن من مطهرات اليد التي تحتوي على مستويات غير كافية من الكحول.

وقالتFDA فى تحذيرها المُحدَّث: "أظهرت نتائج اختبار إدارة الأغذية والعقاقير أن بعض معقمات اليد لديها مستويات منخفضة للغاية من الكحول الإيثيلي أو كحول الآيزوبروبيل، وهى مكونات نشطة فى منتجات المطهر اليدوى".

وتابعت "تحث إدارة الغذاء والدواء المستهلكين على عدم استخدام هذه المنتجات الفرعية وقد وسعت قائمتها لتشمل مطهرات اليد الفرعية، بالإضافة إلى المطهرات الملوثة بالميثانول أو التي قد تكون ملوثة بها".

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وتم تصنيع جميع المطهرات الموجودة على قائمة FDA تقريبًا في المكسيك وقد أوصت FDA بعمليات سحب لمعظم المنتجات ، وأصدرت أيضًا تنبيهات استيراد لمنعها من دخول البلاد.

وتعد نظافة اليدين الصحيحة جزءًا مهمًا من الاستجابة لـ Covid-19 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوصى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأشخاص باستخدام معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول بنسبة 60% على الأقل من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون بسهولة.