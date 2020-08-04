جامعة أكسفورد تستعد لإطلاق تطبيق لإجراء تجارب للعلاجات المحتملة لـ COVID-19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون جامعة أكسفورد مع تطبيق دراسة أعراض COVID لتوسيع نطاق الوصول إلى تجربتين إكلينيكيتين للعلاجات المحتملة لـ COVID-19.تم تطوير تطبيق COVID Symptom Study App وتدار من قبل شركة ZOE للتكنولوجيا الصحية ، مع البحث باستخدام البيانات من التطبيق الذي يقوم به الأكاديميون في King's College London.

وقد تم تنزيل التطبيق الآن من قبل أكثر من 3.5 مليون شخص في المملكة المتحدة وقام بتجنيد أكثر من 800000 عالم مواطن إلى اللقاح وسجل التسجيل.



جامعة أكسفورد تطلق تطبيق خاص بكورونا

وتم إطلاق السجل في 9 يوليو ويهدف إلى رفع مستوى الوعي وتجنيد أفراد من الجمهور بسرعة إلى العدد المتزايد من التجارب السريرية الوطنية والمجتمعية لـ COVID-19 في المملكة المتحدة.

سيتم الاتصال بالمستخدمين الذين قاموا بالفعل بالتسجيل في لقاح دراسة أعراض COVID والسجل التجريبي واختبار إيجابي لـ COVID-19 ، أو إظهار علامات COVID أعراض في التطبيق ، وإعطائهم الفرصة للانضمام إلى تجارب جامعة أكسفورد.

تقوم تجربة PRINCIPLE Trial بتقييم ما إذا كان العلاج المبكر في المجتمع يمكن أن يساعد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على التعافي بسرعة من مرض COVID-19 ، دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

التجربة ، التي تكون مفتوحة في جميع أنحاء المملكة المتحدة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من حالة صحية أساسية أو أي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا ، يمكن الانضمام إليها بسهولة عبر الإنترنت من المنزل دون زيارات وجهاً لوجه ، أو عبر ممارسات الممارس العام في جميع أنحاء البلاد. وهي واحدة من تجارب المنصة الوطنية ذات الأولوية لحكومة المملكة المتحدة بشأن علاجات COVID-19.

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تقوم تجربة PRINCIPLE حاليًا بتقييم أزيثروميسين ودوكسيسيكلين ، وهما من المضادات الحيوية الموصوفة بشكل شائع، حيث يُعتقد أن هذه الأدوية لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات ضد الفيروسات التاجية ، وتعالج أيضًا الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي ، وهو سبب شائع للتدهور في الأشخاص المصابين بـ COVID-19.

قام 665 شخصًا بالفعل بالتسجيل للمشاركة ، ولكن هناك حاجة إلى المزيد لتحديد ما إذا كان أي من العلاجين يمكن أن يساعد في علاج المرض، وسيساعد التعاون مع تطبيق COVID Symptom Study على ربط الأفراد المؤهلين بالتجربة .

بينما تبحث دراسة تجربة أخرى تسمى STOIC (STerOids In COVID) في الاستخدام المبكر لجهاز الاستنشاق الستيرويد ، في الأشخاص الذين يعانون من أعراض توحي بـ COVID-19 ، كعلاج لتقليل فرصة الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى.

والستيرويدات المستنشقة هي نوع من الأدوية التي تقلل من الالتهاب ، لذا فإن استخدامها مبكرًا في مسار المرض من COVID-19 يمكن أن يقلل من الالتهاب الذي يسببه الفيروس ويساعد على منع الأمراض الشديدة.

وقال للأطباء كبير العلماء في تطبيق COVID Symptom Study وفقا لكلية " King's College London ، "نحن متحمسون حقًا للشراكة مع جامعة أكسفورد، ولهذا السبب بالضبط قمنا بإعداد اللقاح والتسجيل التجريبي، و لدينا الملايين من المستخدمين المخلصين المشاركين ، الذين يرغبون جميعًا في المساعدة في لعب دور في مكافحة COVID وهذا التعاون سوف يساعدنا على ربط هؤلاء الأفراد بالتجارب.