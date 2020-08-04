شكرا لقرائتكم خبر عن "إزاى تلبس الكمامة فى الصيف من غير ما تأثر على تنفسك؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء الكمامة في الصيف من المشاكل المزعجة التى نواجهها جميعا خاصة مع الحرارة والعرق والرطوبة التي تحدث في الكمامة بسبب الطقس الحار، ولكن يجب علينا الاستمرار في ارتداء الكمامة، لأنها واحدة من الاستراتيجيات المهمة للوقاية من عدوى الفيروس التاجى، إلى جانب المسافة الاجتماعية، ونقدم آراء الأطباء ونصائحهم حول كيفية ارتداء كمامة في الصيف، حسب ما ذكره موقع helthe.





نصائح لارتداء كمامة في الصيف دون التأثير على تنفسك

1:قد يكون جزءا من مشاكل التنفس لديك بسبب مادة وشدة القناع، وقالت آن ريمين، أستاذة علم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا في لوس: "إن اختيار قناع عالي الجودة يمكنك استنشاقه من خلال المادة التي يصنعها لا يقل أهمية عن مدى قدرة القناع على وقف انتشار المرض، ويفضل القطن كثيرًا ، كما قالت إن قناع الوجه القماش المثالي يجب أن يتناسب بشكل مريح مع وجهك ، ويجب أن تكون قادرًا على غسله وتجفيفه دون التأثير على شكله.

2:تأكد من ارتداء كمامة بشكل صحيح، إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس باستخدام قناع الوجه ، فتأكد من ارتدائه بشكل صحيح قبل التخلص منه تمامًا.

وقال ريمين: يجب أن يغطي القناع أنفك وفمك ويلائمه بشكل مريح على جانبي وجهك ، ولكن بشكل فضفاض في الداخل حتى لا يعيق تنفسك، إذا كنت بحاجة إلى خلع القناع ، افعل ذلك فقط عندما تكون على بعد ستة أقدام (2 متر) من الآخرين.

Advertisements

3"أحضر كمامة أخرى لاستبدالها إذا كانت متعرقة، يمكن أن يلتصق القناع الرطب على وجهك ويمنع تنفسك بطريقة مختلفة، إذا وجدت نفسك تتعرق من خلال قناعك ، أحضر كمامة أخرى معك.

4:قم بارتداء القناع عند الضرورة، عادة ما يكون خطر الإصابة بالفيروس التاجي أقل في الهواء الطلق ، حيث يمكن أن تهب الرياح على الفيروس ويمكنك الحفاظ على المسافة من الآخرين، حمامات السباحة والشواطئ آمنة أيضًا بشكل عام ، حيث لا يعتقد أن الماء يحتوي على الفيروس ، فقط ابق على مسافة من الآخرين داخل وخارج الماء ، حيث يمكن أن تسقط قطرات الجهاز التنفسي عندما تكون خارج الماء.

قال ريمين أنه من غير العملي ارتداء قناع في الماء ، ولكن يجب عليك ارتدائه عند الخروج من الماء ، خاصة إذا لم تتمكن من الحصول على المسافة اللازمة بينك وبين الآخرين.

5:إذا كنت تعاني من الربو أو أمراض الرئة المزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى ، فكر في كيفية تغير قدرتك على التنفس في الحرارة إذا تفاقم الوضع ، ابق بعيدًا عن الحرارة قدر الإمكان.