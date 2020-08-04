دراسة: إجراءات التباعد الاجتماعى منعت إصابة مليون ونصف شخص بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التباعد الاجتماعى من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، ووجدت دراسة لـMD Anderson التابعه لجامعة تكساس الأمريكية أن التباعد الاجتماعى يمكن أن يمنع بشكل فعال الملايين من حالات فيروس كورونا، وذلك بعد قايم الباحثين بتحليل انتشار الفيروس التاجى الجديد قبل وبعد أن وضعت الحكومات فى 46 دولة قواعد إبعاد اجتماعى إلزامية.
وخلصوا إلى أن هذه القواعد ساعدت على الحد من التقارب المادى للناس، ومنع أكثر من 1.5 مليون حالة على مدى أسبوعين فقط، فى هذه البلدان وفقا لتقرير لصحيفة time news الهندية.
وقال الدكتور راغو كالورى أستاذ بيولوجيا السرطان فى MD أندرسون انخفضت معدلات الإصابة بعد تطبيق المسافة الاجتماعية ما يدل على أنه كان للتأثير الاجتماعي تأثير في الشهرين الماضيين".
ويمكن لهذه النتائج أن تساعد في المزيد من صنع السياسات للعديد من الحكومات، بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة الأكثر تضرراً بسبب فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الباحثون فى الدراسة أنه مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجى الجديد فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك فى الهند، ومن المهم اتباع مثل هذه الإجراءات الوقائية أهمها ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، والبعد الاجتماعو، ونظافة اليدين والجهاز التنفسي ذات أهمية قصوى، ولا يوجد لقاح أو علاج محدد ضد الفيروس التاجي الجديد، حتى الآن، ما يجعل هذه التدابير أكثر أهمية للبقاء في أمان وصحة.
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