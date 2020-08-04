شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى حد الهلع.. اعرف ازاى تسيطر على فوبيا السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفضل الكثيرون خلال موسم الأعياد والأجازات وخلال أجازة عيد الأضحى المبارك السفر لقضاء وقت مميز مع الأصدقاء أو أفراد العائلة ولكن هناك بعض الأشخاص لديهم حاله فزع وخوف شديد من السفر وتسمى هذه الحاله Hodophobia وفقا لتقرير لموقع healthline

فوبيا السفر هو خوف غير عقلاني شديد من السفر يُعرف هذا النوع من الخوف برهاب، الرهاب هو نوع واحد من القلق المفرط، الخوف بحد ذاته ليس بالأمر السيئ دائمًا وهو رد فعل بيولوجي "طبيعي" للحالات التي قد تكون ضارة ، مثل الحوادث أو الحرائق أو العنف.

ولكن مع الرهاب ، يعتبر الخوف "غير منطقي" هذا لأنه يعتمد على إدراك الشخص لشيء خطير عندما لا يكون في الواقع على سبيل المثال ، تحدث الرهاب الاجتماعي عندما يشعر شخص ما أن التحدث أمام أشخاص آخرين أو التفاعل معهم أمر خطير ، على الرغم من أن مثل هذه المواقف لن تضر بك فعليًا.

في حين أن القلق من السفر هو حالة صحية نفسية شائعة ، إلا أن الرهاب أكثر حدة وقد يسبب أيضًا أعراض قلق كبيرة قد تستمر إلى ما بعد أي مخاطر محتملة للسفر.

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يسبب رهاب السفر أعراض قلق كبيرة يمكن أن تحدث هذه عند السفر أو حتى بمجرد التفكير في السفر، قد تشمل الأعراض الأخرى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، تنفس سريع، دوخة، احمرار الوجه، التعرق، وجع بطن، إسهال، غثيان، فم جاف، ضعف العضلات وتوترها، فقدان الشهية.

في الحالات الأكثر شدة ، يمكن أن يسبب رهاب الهلع نوبات الهلع التي قد تصل أعراضها الى الاصابه بالقشعريرة ن صعوبة في التنفس، رعشه، الشعور بفقدان السيطرة .

قد يكون الخوف من السفر أمرًا صعبًا ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى السفر لزيارة العائلة أو الأحباء ، أو إذا كنت تسافر بانتظام للعمل، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن تجربتها للمساعدة في التعامل مع رهاب السفر.

يمكن طلب من صديق أو شخص عزيز أو زميل في العمل مرافقتك عند السفر يمكن أن يكون هذا النوع من الدعم مفيدًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى القيام برحلة طويلة، تأكد من إخبارهم بمخاوفك مسبقًا حتى يتمكنوا من مساعدتك عندما تحتاج إلى دعم إضافي.بالاضافه الى التخطيط لوسيلة النقل الخاصة بك ، وكذلك بالضبط إلى أين ستذهب وفي أي وقت