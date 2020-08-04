منشأ كورونا.. "الصحة العالمية" ترجح براءة "ووهان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن مدينة ووهان الصينية قد لا تكون منشأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معلنا عن دراسات واسعة لتعقب أنواع الحيوانات التي نقلت الفيروس إلى الإنسان.

ومن المقرر أن تشكل منظمة الصحة العالمية والصين فريقا دوليا يتوجه إلى ووهان لتعقب سلسلة العدوى من أولى حالات كوفيد-19 التي ظهرت في أواخر العام الماضي، بعدما جرى رصد التفشي من جانب جهاز مراقبة الالتهاب الرئوي في المدينة.

وفي حين أن الباحثين الصينيين أجروا دراسات بشأن الحالات الأولى وحول سوق ووهان للمأكولات البحرية للعثور على المصدر الحيواني، "هناك فجوات في الساحة المعنية بالأوبئة"، بحسب ريان.

وأضاف: "المطلوب سوف يكون دراسة وبائية بأثر رجعي أوسع نطاقا"، لدراسة الصلات بين الحالات الإنسانية الأولى.

Advertisements

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم أعلن في أواخر يونيو/ حزيران أن فريق مقدمة صغير من منظمة الصحة العالمية سوف يذهب إلى الصين للإعداد لهذا العمل.

واستغرق الأمر شهرا حتى وضع خبراء منظمة الصحة العالمية ونظراؤهم الصينيون مسودة للخطوط العريضة لخطة العمل.

وفي وقت سابق، قال فريق دولي من الخبراء يقدم الاستشارات لمنظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كوفيد-19، إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة يجب أن تسرع من وتيرة البحث للتوصل إلى المصدر الحيواني لفيروس كوفيد-19.