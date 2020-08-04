كورونا يتراجع في أبوظبي.. الإجراءات الوقائية تحاصر الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة عن النتائج المحققة لمبادرات الفحوصات المختلفة وحملات التقصي النشط التي تم تطبيقها في الإمارة ضمن برنامج المسح الوطني.

وأدت هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة، للحد من انتشار الفيروس، حيث انخفضت نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات في جميع مناطق الإمارة، ووصلت النسبة في مدينة أبوظبي إلى 0.3% وفي الظفرة إلى 0.4% وفي العين إلى 0.6% ، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت اللجنة أعلنت في نهاية يونيو/ حزيران الماضي عن استهداف برنامج المسح الوطني تحقيق أقل من 1% في نسب الإصابات، ومن ثم قامت بحملة توعية في جميع مناطق الإمارة لتأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات كجزء من الواجب الوطني للحد من انتشار الفيروس، مما ساعد في رفع مستوى الالتزام وممارسة التباعد الجسدي، وبالتالي خفض النسب لمستواها الحالي.

Advertisements

ويعد الهدف الرئيس للبرنامج هو الحد من انتشار فيروس كوفيد - 19 والسيطرة على العدوى من خلال الفحص المستمر للمجتمع وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة من المجتمع عبر مبادرات متنوعة للتقصي النشط مثل الفحص المنزلي وحملة فحص المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الصناعية والعمالية والمزارع والعزب.

وستواصل اللجنة بالتعاون مع دائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها للحفاظ على المكتسبات المحققة، حتى تتم السيطرة تماماً على الجائحة.

وجددت اللجنة مناشدتها جميع أفراد المجتمع مواصلة تعاونهم والتزامهم بالتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل ممارسة التباعد الجسدي وغسل اليدين والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ومواصلة دعمهم للجهود المبذولة لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.