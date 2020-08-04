حريق في منطقة صناعية إيرانية قرب العاصمة طهران المزيد

ذكر التلفزيون الإيراني أن حريقا اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وقال التلفزيون إن "الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح ولا يوجد قتلى أو جرحى ورجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق".

وقال مهدي درفكي، رئيس الإطفاء ببلدة برديس في شرقي طهران للتلفزيون الإيراني، الثلاثاء، إن الحريق وقع في الساعة 06:52 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا" 3 محطات إطفاء تشارك في إخماد الحريق"

وتكررت الحرائق الغامضة في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طالت مواقع حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

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والإثنين، أعلن رئيس دائرة الموانئ والملاحة البحرية في جزيرة قشم (التابعة لمحافظة هرمزكان - جنوب)، الإثنين عن اندلاع حريق في أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ "بهمن".



كما اندلع منتصف الشهر الماضي حريق هائل في مصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي إيران، واشتعال النيران في ثلاث سفن على الأقل.



كما اشتعلت النيران، في شركة كيماويات "تندكويان" جنوب غربي إيران، وفق وسائل إعلام محلية.

ووصلت الحرائق الغامضة إلى محطات الطاقة والمناطق العسكرية والنووية الإيرانية مثل المنطقة الصاروخية شرق طهران، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان.