شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء نظارة واقية على العين يحميك من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعلم جميعاً أن فيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم عن طريق الأنف والفم، وهذا سبب التوصيات المستمرة من الأطباء بارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي، ولكن ماذا عن انتقال العدوى من العيون؟ وهل يجب أن نرتدي جميعًا نظارات واقية أو واقيات للوجه للوقاية من انتقال لعدوى كورونا من خلال العين؟.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي قال الدكتور توماس شتاينمان، المتحدث الإكلينيكي في الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إنه من الممكن بالتأكيد أن يحصل الشخص على عدوى كورونا من خلال العين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن هناك "أدلة ناشئة" على أن الناس يصابون بالفيروس من قطرات تطفو في الهواء وإحدى الطرق التي يمكن لتلك القطرات أن تدخل بها جسمك هي من خلال العين.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أنه من الممكن أيضًا أن تصاب بالعدوى عن طريق لمس سطح ملوث ثم لمس العين.

وأضاف الدكتور توماس شتاينمان قطرات الفيروس في الهواء يمكن أن تسقط على العين، مشيراً إلى إن احتمالية الإصابة بالفيروس من خلال عينيك أقل احتمالًا من تمريره من خلال أنفك أو فمك أو من استنشاقه.

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قال شتاينمان أنه إذا أصيب عدد كبير من الأشخاص بالعدوى من خلال عيونهم، فمن المحتمل أن يرى الأطباء المزيد من مرضى كورونا المصابين بالتهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية (على الرغم من أن وجود العين الوردية لا يعني بالضرورة أن لديك الفيروس).

ضع في اعتبارك أيضًا المسار الذي يجب أن يتخذه الفيروس لإصابتك، حيث يصيب سطح عينك وينقل إلى أنفك من خلال دموعك من الأنف، سوف ينتقل إلى الفم أو الحلق، ومن هناك إلى الشعب الهوائية وإلى الرئتين.

وقال شتاينمان أن أغطية أو نظارات العين كانت خطوة حكيمة للأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي بشكل موثوق أو أولئك الذين يجب أن يكونوا في المناطق التي قد يكون فيها الهواء ملوثًا، ربما لأنهم عاملين في الرعاية الصحية أو مقدم رعاية منزلي لمصاب بالفيروس.

ولكن بالنسبة للشخص العادي الذي يعمل من المنزل أو لا يكون على اتصال وثيق مع الآخرين خارج المنزل، فإن ارتداء قناع للوجه والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين ربما يكون كافيًا.

يجب ارتداء نوع من تغطية العين إذا كنت في مواقف عالية الخطورة حيث من المحتمل أن تتلامس مع الفيروس وإذا كنت ترغب فقط في أن تكون أكثر أمانًا، فيمكن للنظارات الواقية أو واقي الوجه أن يضيف طبقة إضافية من الحماية ولكن بالنسبة للشخص العادي ، فإن ارتداء قناع الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي يجب أن يكون كافيًا.