مستجدات كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 5 ملايين بأمريكا اللاتينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية حاجز الخمسة ملايين، الثلاثاء، وفقا لإحصاء من رويترز، مما يسلط الضوء على المنطقة كأكبر بؤرة تفش للجائحة في العالم.

وعبرت الحالات هذا الحاجز بعد أن أبلغت وزارة الصحة في كولومبيا عن أكثر من 10000 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وتعاني أمريكا اللاتينية، التي تجاوز عدد الوفيات فيها مئتي ألف لاحتواء المرض، الذي تتسارع وتيرة انتشاره في الوقت الذي تحاول فيه حكومات تخفيف القيود وإنعاش النمو الاقتصادي.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 4767 حالة إصابة مؤكدة بكورونا و266 وفاة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 443813 وعدد الوفيات إلى 48012.

وفي سيدني،أغلقت الحكومة مدرسة ثانوية وأخرى ابتدائية في جنوب غربي المدينة بعد أن تم تشخيص إصابة ثلاثة طلاب بكوفيد- 19، بينما سجلت نيو ساوث ويلز 12 حالة إصابة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية.



وتم إغلاق المدرستين بغرض التنظيف العميق وتتبع مخالطي المرضى، وتم نصح الطلاب بالعزل الذاتي.

وأعلنت مدرسة "بونيريج" الثانوية عبر موقعها على الإنترنت، ليل الإثنين، أن جميع الطلاب سيبدأون التعلم من المنازل اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت مدرسة "جرينواي بارك" العامة أن التلاميذ سيتعلمون من منازلهم بعد اكتشاف إصابتين بالفيروس بين التلاميذ، على أن يتم تقديم المزيد من النصائح اليوم الثلاثاء.

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وسجلت نيو ساوث ويلز 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 من بين 12876 شخص خضعوا للفحص خلال 24 ساعة انتهت الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 879 حالة ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 211281 حالة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة ثماني حالات لتسجل 9156 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة العامة، الثلاثاء، إنها سجلت 36 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي مقابل 43 قبل يوم.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن من بين تلك الحالات، كانت ست حالات وافدة من الخارج مقابل سبع حالات قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الثالث من أغسطس/ آب 84464، حسبما أفادت سلطات الصحة. بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

كما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية،الثلاثاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج نحو ضعف الإصابات المحلية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).