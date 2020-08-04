هل يمكن أن يعزز الإيبوبروفين علاج مرضى COVID-19 فى الحالات الشديدة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، وتُبذل الجهود أيضًا لإيجاد علاج لهذا الفيروس الفتاك.

وفي الوقت نفسه ، يجري علماء الطب في لندن (وجميع أنحاء العالم) اختبارات لمعرفة ما إذا كان مسكن الألم الشائع والعقاقير المضادة للالتهابات الإيبوبروفين يمكن أن يساعدوا في علاج المرضى الذين يعانون من COVID-19؟، هل يمكن أن يمنع مشاكل الجهاز التنفسي للمرضى من أن تصبح قاتلة؟

ويقوم فريق من الباحثين من مستشفى كاوز بلندن ومستشفى سانت توماس وكلية كينجز باختبار ذلك، حيث يقول الباحثون إنهم يريدون معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام الإيبوبروفين ، وهو مسكن للألم ، لعلاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي؟ وهل يمكن أن تقلل من ضائقة الجهاز التنفسي ومنع المرضى من تناول أجهزة التنفس الصناعي؟



COVID-19 و Ibuprofenوسط الوفيات التي سببها وباء COVID-19 في حوالي 180 دولة حول العالم ، يحاول العلماء والباحثون إيجاد علاج أرخص. COVID-19 و Ibuprofenوسط الوفيات التي سببها وباء COVID-19 في حوالي 180 دولة حول العالم ، يحاول العلماء والباحثون إيجاد علاج أرخص.

إلى جانب ذلك ، يعملون أيضًا على تدابير مثل تقليل العبء على المستشفيات والمرافق الطبية ذات العلاج المنخفض التكلفة والمرضى الذين لا يحتاجون إلى مراوح.

ومع ذلك ، تم تضمين دراسة أخرى عن إيبوبروفين تحتوي على الفلور في البحث الجاري في لندن، وهي متوفرة في المملكة المتحدة، حيث يختلف تركيبه الكيميائي قليلاً عن الإصدار القياسي من الأيبوبروفين.

وتعمل كلا من مستشفى Cowes و St Thomas NHS Foundation Trust وكلية King's College London و SEEK معًا بشكل وثيق من خلال شركة أبحاث دوائية لهذه الدراسة وفقا لتقرير موقع " healthline".

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إذا نجح هذا الاختبار ، فقد يغير اتجاه اكتشاف الدواء أثناء جائحة COVID-19، وقد بدأت التجربة ، المسماة Liberate ، عندما تم اكتشاف أن هذا الدواء يمكن أن يعالج أحد المضاعفات المرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة في الحيوانات.

قال ريتشارد بيل ، أستاذ طب العناية المركزة في National Health Service (NHS) Trust ، الذي انضم إلى فريق التحقيق، أن COVID-19 هو مرض جديد، لذلك ، هناك خيارات علاجية محدودة.

وفقًا لطبيب الرئة Indraprastha Apollo ، قد يكون الإيبوبروفين مفيدًا لأنه يقلل من الالتهاب، ولكن لا يزال غير موصوف للاستخدام الموصوف لأنه يحتوي على مجموعة من المضاعفات الخاصة به، وذكر أخصائيو أمراض الرئة أيضًا أنه لا توجد نتيجة مثبتة ، فقد يساعد فقط في تخفيف الأعراض ، ولكن لا يوجد علاج.





الإيبوبروفين والباحثون وفقًا للباحثين، سيتم إعطاء بعض المرضى علاجًا قياسيًا نموذجيًا خلال هذا الاختبار ، بينما سيتم إعطاء بعض المرضى أدوية إضافية جنبًا إلى جنب مع العلاج التقليدي، فيما سيتم أيضًا إعطاء المرضى الذين يعانون من الإجراء القياسي المعتاد الأكسجين المستمر. الآثار الجانبية للإيبوبروفين

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيرنون في مارس، إن المرضى الذين يعانون من COVID-19 يجب أن يتجنبوا أدوية مثل الإيبوبروفين ، لأنها قد تزيد من العدوى، على الرغم من أن أكبر منظم للأدوية في أوروبا قال بعد فترة وجيزة أن الأيبوبروفين يؤذي مرضى كورونا ، لا يوجد دليل ثابت.