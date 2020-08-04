شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتسهر في العيد.. كيف تؤثر قلة النوم على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى البعض من الأرق أو قلة النوم والسهر لساعات طويلة خاصة فى إجازة عيد الأضحى، والحرمان من النوم ليس مرضًا إلا أنه مشكلة خطيرة يمكن أن تؤدى إلى مجموعة من النتائج الصحية السيئة، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير قلة النوم على صحتك، بحسب موقع "Health".

وقد يرجع الحرمان من النوم إلى نمط حياتك، مثل السهر لوقت متأخر أو الاستيقاظ مبكرًا، أو اضطراب في النوم مثل الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين ويُعد الحرمان من النوم شائعًا أيضًا مع الاكتئاب والفصام ومتلازمة الألم المزمن والسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

كيف يؤثر الحرمان من النوم على الصحة العامة؟

يمكن أن يكون للحرمان المستمر من النوم عواقب صحية خطيرة وطويلة الأمد، حيث يؤثر قلة النوم على الوظيفة الطبيعية للدماغ ويساهم في الاضطرابات المعرفية والمزاجية إنها تؤثر على الذاكرة قصيرة المدى والتركيز وحل المشكلات إنه يزيد من القلق والاكتئاب والتهيج قد يؤدي أيضًا إلى تغيرات هرمونية، مثل مقاومة الأنسولين ، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يؤدي في النهاية إلى تفاقم الألم وقد يسبب الهلوسة البصرية.

قد يؤدى الحرمان من النوم أيضًا إلى تغيرات هرمونية، مثل مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع مستويات السكر فى الدم، أو حتى تنظيم الوزن، كما يقول الدكتور بيترز ماثيوز. حددت العديد من الدراسات أيضًا وجود صلة بين الحرمان من النوم ووظيفة التمثيل الغذائى غير الطبيعية.

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يؤدى فقدان النوم المستمر إلى تقليل الأنسولين (هرمون ينظم سكر الدم) فى الجسم بعد تناول الطعام. بدلاً من ذلك، يفرز الجسم المزيد من الكورتيزول وهرمونات الإجهاد الأخرى لمساعدتك على البقاء مستيقظًا.

ومع ذلك فإن هذه الهرمونات تجعل من الصعب على الأنسولين القيام بالعمل الذى صمم من أجله، ما يعنى بقاء الكثير من الجلوكوز فى مجرى الدم.

طرق تجنب الحرمان من النوم

أفضل طريقة لتجنب الحرمان من النوم هى الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم فى الليلة من المهم إدراك أهمية النوم الكافى، لكن بالنسبة لبعض الناس، هذا قول أسهل من الفعل.

ومن الاستراتيجيات البسيطة الأخرى لمعالجة الحرمان من النوم ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة كل يوم وخمس إلى ست ساعات على الأقل قبل النوم، وتجنب المواد التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين وكلها يمكن أن تعطل نومك المنتظم والالتزام بجدول نوم ثابت، مما يعني أنك تذهب للنوم وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم.

حافظ على درجة حرارة غرفة نومك معقولة (توصي مؤسسة النوم الوطنية في مكان ما بحوالي 65 درجة فهرنهايت) لأن غرفة النوم شديدة الحرارة أو شديدة البرودة يمكن أن تعطل النوم. في بعض الحالات ، قد تساعد قيلولة النهار القصيرة على التعافي من النوم المفقود مؤخرًا.