مخاطر عديدة لكريمات الشمس على البشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعلم الجميع أهمية وضع واقي الشمس قبل الخروج لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، حيث توفر واقيات الشمس الحماية من حروق الشمس والشيخوخة وسرطان الجلد.
في الواقع ، في أشهر الصيف الحارة ، يقول الخبراء إنه يجب عليك أيضًا تطبيقه عندما تكون في الداخل، ولكن ما مدى أمان تلك المستحضرات التي تطبقها على بشرتك؟ معظمنا لا يتوقف أبدًا عن التفكير في هذا السؤال الأساسي.
تسمح إدارة الأغذية والأدوية FDA ببيع واقيات الشمس على افتراض أن المكونات النشطة فيها آمنة وفعالية، لكن إرشاداتهم لا تزال تنص على أن اختبار الأمان مطلوب لضمان عدم امتصاص هذه المكونات في الجسم بمستويات أعلى من 0.5 نانوجرام لكل مليلتر. ولكن للأسف ، حتى الآن ، لم يتم إجراء اختبار صارم لهذه المنتجات.
يدرس العلماء المكونات المستخدمة في كريمات الوقاية من الشمس أو منذ سنوات، لأنهم يعتقدون أن بعضها قد يؤثر على الهرمونات ويسبب مشاكل بما في ذلك مشاكل الخصوبة وضعف نتائج الولادة للأطفال وحتى السرطان.
في العام الماضي ، أظهر اختبار FDA أن ٤ من أكثر مرشحات الأشعة فوق البنفسجية شيوعًا في واقيات الشمس الكيميائية ، avobenzone ، oxybenzone ، octocrylene ، و ecamsule ، يمتصها الجسم بكميات كبيرة ، ويمكن أن يبقى هناك لعدة أيام. إلى جانب هذه المكونات الأربعة ، هناك 8 مكونات أخرى تسبب قلق إدارة الغذاء والدواء.
كما قام الجناح البحثي للوكالات باختبار الهوموسالات والأوكتيالات والأوكتينوكسيت من أجل السلامة، زكل هذه المكونات هي مرشحات الأشعة فوق البنفسجية التي تحجب أشعة الشمس الضارة.
كما اختبروا الهباء الجوي وضخ المستحضرات والبخاخات على 48 من البالغين الأصحاء الذين وضعوا واقيات الشمس على 75 ٪ من أجسامهم. ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية النتائج.
كشفت الاختبارات عن مستويات عالية من أوكسي بنزون في الدم بعد استخدام واقي الشمس، حيث قام المشاركون بتطبيق واقي الشمس مرة واحدة فقط في اليوم الأول ثم كل ساعتين في الأيام 2 و 3 و 4، ثم تم بتحليل 34 عينة دم من كل مشارك في الدراسة في الأيام الأولى من استخدام واقي الشمس وكذلك بعد أسبوع ، أسبوعين و 3 أسابيع.
ورأوا أن الجسم امتص المكونات الستة النشطة التي تم اختبارها، وفقا للباحثين ، كانت تركيزات أوكسي بنزون في الدم أكثر من 180 مرة، حيث ارتفع إلى 500 مرة أكثر مما يعتبر آمنًا بعد 4 أيام من الاستخدام المنتظم.
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