شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارهاق العضلات قد تكون خطيرة ومنها الشلل الدماغي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إرهاق العضلات هو عرض يقلل من قدرة عضلاتك بمرور الوقت ويمكن أن يرتبط بحالة الإرهاق، لكنه غالبًا ما يتبع نشاطًا شاقًا أو تمارين رياضية وعندما تشعر بالإرهاق، تنخفض القوة الكامنة وراء حركات عضلاتك، مما يجعلك تشعر بالضعف والتعب، وعلى الرغم من أن الرياضة هي سبب شائع لإرهاق العضلات، يمكن أن يكون هذا العرض نتيجة لحالات صحية أخرى أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الم العضلات، بحسب موقع "Healthline".



اسباب ارهاق العضلات

اسباب ارهاق العضلات

أسباب إرهاق العضلات الشائعة ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتشمل الأسباب المحتملة الأخرى لهذه الأعراض ما يلي:

- مرض اديسون

- تقدم العمر

- فقر الدم

- القلق

- التسمم الوشيقي المنقول بالأغذية.

- الشلل الدماغي

- العلاج الكيميائي

- متلازمة التعب المزمن (CFS)

- الجفاف

- الاكتئاب.

- الألم العضلي الليفي

- التهاب الكبد ج

- فيروس العوز المناعي البشري

- قصور الغدة الدرقية

- الانفلونزا

- عدم ممارسة الرياضة

- إنتاج حمض اللاكتيك

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- الأدوية

- نقص المعادن

- ضمور العضلات

- الوهن العضلي الوبيل

- التهاب العضلات

- ضعف العضلات بسبب حالة طبية

- الحمل

- الحرمان من النوم

- سكتة دماغية

- مرض السل

اعراض ارهاق العضلات

يمكن أن يحدث إرهاق العضلات في أي مكان في الجسم وعلامة أولية لهذه الحالة هي ضعف العضلات تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بإرهاق العضلات ما يلي:

- ألم موضعي

- ضيق في التنفس

- ارتعاش العضلات

- قبضة ضعيفة

- تشنجات العضلات

إذا بدأت تواجه صعوبة فى أداء المهام اليومية أو إذا تفاقمت الأعراض، فاطلب العناية الطبية الفورية قد يكون هذا مؤشرًا على حالة صحية أكثر خطورة.

علاج التعب العضلي

يعتمد العلاج على السبب الأساسي لإرهاق العضلات والأعراض المصاحبة لها. إذا كنت تعاني من إرهاق عضلي ، خاصة إذا لم يكن مرتبطًا بممارسة الرياضة ، فاتصل بطبيبك. سيقوم طبيبك بتقييم تاريخك الطبي وأعراضك لاستبعاد الحالات الصحية الأكثر خطورة.

في كثير من الحالات، سيتحسن التعب العضلي مع الراحة يمكن أن يحافظ الحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ على نظام غذائي صحي أيضًا على تقليل وقت التعافي، ويحمي من إرهاق العضلات وضعفها، ويضمن أن لديك ما يكفي من العناصر الغذائية لتعزيز وظيفة العضلات الصحية.

تأكد من تمارين التمدد قبل وبعد النشاط يمكن للإحماء أن يخفف عضلاتك ويحميها من الإصابة إذا استمر التعب العضلي ، فإن العلاج الساخن والبارد من الأساليب التي يمكن أن تقلل الالتهاب وعدم الراحة.

قد يصف طبيبك الأدوية المضادة للالتهابات أو مضادات الاكتئاب.