شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض غريبة مصاحبه لنوبات القلق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

القلق من المشاكل النفسية المزعجه التي قد يصاحبها أعراض جسديه كثيرة، ولكن من بين أغرب الأعراض التي قد تصاحب الشعور بالقلق دون أن يشعر الشخص بأنه السبب في ذلك هي ألم الحلق وصعوبة في البلع، ووفقا لتقرير لموقع healthline التهاب الحلق هو واحد من العديد من الأعراض الجسدية المحتملة.

ما العلاقة بين القلق وأعراض الحلق؟

عندما يكون الشخص تحت ضغط أو يشعر بالقلق ، يتفاعل الجسم عن طريق إطلاق الأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ، يمكن أن يؤدي إطلاق هذه الهرمونات إلى مجموعة متنوعة من الاستجابات الجسدية مثل تنفس سريع وضحل، السعال القلق، شد عضلي وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى إلتهاب وجفاف وحرقان في الحلق

وعند الشعور بالتوتر أو القلق قد تسبب هرمونات التوتر في الجسم أيضًا الأنواع التالية من مشاكل الحلق:

Advertisements

خلل التوتر العضلي

خلل التوتر العضلي هو مشكلة تنسيق تتضمن العضلات وأنماط التنفس المرتبطة بالصوت وهو ما يسبب بحة في الصوت ، أو صوتًا يتشقق

عسر البلع

عسر البلع هو اضطراب في البلع يمكن أن يتفاقم بسبب القلق، وفى حاله إذا كان الشخص يعانى من الاصابه بالحساسية ، أو التهاب اللوزتين ، أو نزلات البرد ، أو ارتجاع الأحماض ، أو الارتجاع المعدي المريئي ، فقد يزيد القلق من التهاب الحلق وأعراض الحلق الأخرى.