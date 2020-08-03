شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح الكدمات الزرقاء على جلد النساء غير خطيرة ؟.. «النمر» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر أسباب ظهور الكدمات الزرقاء على الجلد لدى النساء. Advertisements وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” أن الكدمات الزرقاء تكون غير خطيرة إذا كانت الصفائح الدموية طبيعية، ولم يتم تناول مسيلات دم ولا يوجد نقص فيتامين سي ، وما لم يلاحظ زيادتها عدداً أو شدّةً.

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