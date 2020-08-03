الجلد الحساس.. ابتكار جديد مستوحى من "حرب النجوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طور باحثون في سنغافورة "جلدا إلكترونيا" يمكنه إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار هدفه إتاحة فرصة جديدة لأصحاب الأطراف الاصطناعية للتعرف على الأشياء والإحساس بالملمس بل والشعور بالحرارة والألم.

ويتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم "إيسز" مما يصل إلى 100 حساس صغير في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد.

وقال الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، ويمكنه التعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد بنجامين تي رئيس فريق الباحثين: "يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة"، مضيفا: "لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي تتيح للجهاز التعلم بسرعة".

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وأوضح تي أن الفكرة مستوحاة من مشهد ضمن ثلاثية فيلم "حرب النجوم" فقد فيه لوك سكاي ووكر أحد شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى وتم استبدالها بذراع آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس.

وتابع أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مرحلة الاختبار لكنها حازت "اهتماما هائلا" خاصة من مجتمع الطب.

ومن الابتكارات التي طورها فريقه وحصل على براءات اختراع لها جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى إذا أصيب بتمزق، وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.