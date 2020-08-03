شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية تحذر: المتعافون من «كورونا» يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت دراسة أجراها مستشفى سان رافائيل في ميلانو بإيطاليا، الاثنين، إلى أن الناجين من مرض فيروس «كورونا» المستجد يعانون من زيادة في معدلات الاضطرابات النفسية، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والأرق، والاكتئاب.

وأظهرت الدراسة المسحية أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.

وقال فرانشيسكو بنيديتي، رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمرض العقلية في سان رافائيل، في بيان إنه «اتضح بشكل سريع أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية».

ونٌشر التقرير، الاثنين، في المجلة العلمية «المخ والسلوك والمناعة»، بناء على المقابلات واستبيانات التقييم الذاتي، تعرف الأطباء على اضطراب ما بعد الصدمة في 28% من الحالات، والاكتئاب لدى 31%، والقلق لدى 42%، والأرق في 40%، وأخيرا أعراض الوسواس القهري لدى 20% منهم.

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