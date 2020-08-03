شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتجنب الانتفاخ بعد أكل الفتة واللحمة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانتفاخ من المشاكل الشائعة بعد تناول وجبات ثقيلة من الطعام مثل الفتة واللحمة، ولكن في الغالب الأمر لا يدعو للقلق ويمكن تجنبه باتباع بعض الممارسات البسيطة، مثل تجنب المشروبات الغازية، وتناول الطعام بشكل أبطأ، في هذا التقرير نتعرف على 6 طرق لتجنب الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحمة في عيد الأضحى، بحسب موقع "medicalnewstoday".

والانتفاخ بعد تناول الطعام يمكن أن يسبب تورم المعدة وعدم الراحة، وقد يكون مصحوبًا بانتفاخ البطن أو التجشؤ ويحدث الانتفاخ عندما تتراكم كميات كبيرة من الهواء أو الغاز في الجهاز الهضمي.

والأكل هو سبب شائع للانتفاخ لأنه عندما يهضم الجسم الطعام فإنه ينتج الغازات يبتلع الناس الهواء أيضًا عند الأكل أو الشرب، والذي يدخل بعد ذلك في الجهاز الهضمي وعادة ما يساعد انتفاخ البطن والتجشؤ على تخفيف تراكم الغاز والهواء في الأمعاء.

والانتفاخ هو عرض من أعراض العديد من الحالات الصحية ، مثل متلازمة القولون العصبي ومع ذلك ، يمكن تجنب معظم حالات الانتفاخ.

6 طرق لتجنب الانتفاخ بعد أكل الفتة واللحمة

قلل الدهون التي تتناولها

الدهون هي جزء أساسي من أي نظام غذائي صحي ومصدر مهم للطاقة يقوم الجسم بهضم الدهون ببطء لأنها تستغرق وقتًا أطول من معظم الأطعمة الأخرى لتمريرها عبر الجهاز الهضمي، ويمكن أن تؤخر إفراغ المعدة في بعض الناس ، يمكن أن يسبب ذلك الانتفاخ.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هذا قد يساعد تقليل الدهون في الفتة أو تناول اللحمة الحمراء فقط دون الأجزاء المليئة بالدهون على تقليل الانتفاخ.

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تناول اللحمة والفتة ببطء

يمكن أن يسبب الانتفاخ ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات الغازية يزيد الشرب أو الأكل بسرعة كبيرة من كمية الهواء التي يبتلعها الشخص، مما قد يؤدي إلى تراكم المزيد من الغازات في الجهاز الهضمي.

بالنسبة للأشخاص الذين يأكلون أو يشربون بسرعة ، قد يكون هذا سبب الانتفاخ قد يساعد إبطاء معدل تناول الطعام في تقليل المشكلة.

تجنب المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز يمكن أن يتراكم في الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ المياه هي أفضل بديل للمشروبات الغازية لتقليل خطر الانتفاخ.

الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج تقليدي لمشاكل الهضم، يساعد على طرد الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي، وبحسب دراسة أجريت عام 2013 أن الزنجبيل له بعض الفوائد الصحية، بما في ذلك التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ.

تمرين خفيف بعد الأكل

قد تساعد التمارين الخفيفة بعد تناول الطعام، مثل المشي ، في تقليل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

وجدت إحدى الدراسات أن التمرين البدني الخفيف يساعد على إزالة الغازات من الجهاز الهضمي ويخفف الانتفاخ.

تجنب التحدث أثناء تناول الطعام

التحدث أثناء تناول الطعام يزيد من فرصة ابتلاع الهواء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم الهواء في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الانتفاخ.