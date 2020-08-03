سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين، بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية، كما ظلت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال مع استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك.



ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار الماضي بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

كما وتعثرت محادثات أجرتها البلاد مع صندوق النقد الدولي، في ظل غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك بشأن نطاق الخسائر المالية في لبنان.

واليوم قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي إنه سيقدم استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في خطوة أرجعتها وسائل إعلام محلية إلى اعتراضه على "الأداء الحكومي" تجاه بعض الملفات.

ويشكو الوزير اللبناني من "البطء الشديد في التنفيذ، وهو لم ‏يعد قادراً على مخاطبة المسؤولين الدوليين بالصيغة المتفائلة نفسها التي بدأها ‏منذ تسلمه مهامه الوزارية حيث إنه كان من المدافعين عن الخطة الإصلاحية ‏التي بدت له واقعية وقابلة للتنفيذ وللنقاش والتعديل فيما لو كانت لبعض الأطراف ‏ملاحظات عليه‎"، بحسب المصدر نفسه.

السوق الموازية

وفي السوق الموازية، تراوح سعر الدولار ما بين 7800 و7900 ليرة، حسب المناطق، مرتفعا بنحو 100 ليرة عن متوسط تعاملات الأمس.

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وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان سعر الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت منذ أكثر من 3 أشهر.

وهناك 4 شروط لبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).