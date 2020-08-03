هل حيوان المنك ينقل الفيروس التاجى للإنسان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق العلماء فيما إذا كان حيوان المنك يمكن أن ينقل الفيروس التاجي إلى البشر ، بعد تفشي المرض في المزارع في إسبانيا وهولندا، حيث يُعتقد أن الفاشيات بدأت مع العمال المصابين في مزارع المنك ، وتمرير الفيروس إلى الحيوانات الصغيرة.
يعتقد العلماء أنه من "المعقول" أن ينقل المنك الفيروس إلى الموظفين ويستكشفون مدى الخطر الذي تشكله الحيوانات، وفي إسبانيا ، أدى تفشي المرض في مزرعة المنك بالقرب من La Puebla de Valverde إلى إصابة 14 من الموظفين ، بما في ذلك المالك في أواخر مايو،ثم تبين أن اثنين من الموظفين الآخرين كانا إيجابيين لـ COVID-19 .
وحسب سكاى نيوز تم ذبح أكثر من 92000 من حيوان المنك بعد أن اعتقد أن أكثر من 90٪ منهم أصيبوا بالفيروس، وبعد تفشي المرض في هولندا ، قال البروفيسور ويم فان دير بويل ، الذي يدرس فيروسات الحيوانات في جامعة واغينينغين والأبحاث ، إن سلالة الفيروس في الحيوانات تشبه تلك الموجودة في البشر، وأضاف "افترضنا أنه من الممكن أن يتم نقله مرة أخرى إلى الناس".
وفي وقت مبكر من الفاشية ، افترض أن فيروس أورونا تم نقله في البداية من حيوان ، يعتقد أنه خفافيش ، ولكن لم يتم تأكيد ذلك أبدًا.
إذا ثبت أن حيوانات المنك قادرة على نقل المرض إلى البشر ، فستكون أول حالة موثقة لانتقال المرض من الحيوانات إلى الإنسان، تدرك منظمة الصحة العالمية تفشي المرض في مزرعة المنك ، لكنها تعتقد أن الانتقال من الحيوانات إلى البشر كان "محدودًا جدًا".
حيث قالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف ، من منظمة الصحة العالمية: "هذا يعطينا بعض الأدلة حول الحيوانات التي قد تكون عرضة للإصابة وهذا سيساعدنا بينما نتعلم المزيد عن المستودع الحيواني المحتمل لـ (الفيروس)".
وفي هولندا ، تم بالفعل قتل أكثر من مليون من حيوانات المنك في 26 مزرعة ، وفقًا لهيئة سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في البلاد.
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