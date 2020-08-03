كيف تتعرف على الكحة كأحد أعراض كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا هو فيروس تنفسي يهاجم الأشخاص بشكل مختلف، ومع ذلك، فإن أحد الأعراض التي يمكن التعرف عليها والتي تشير إلى أعراض فيروس كورونا هو وجود سعال جاف، وعلى الرغم من أن السعال هو الآلية الطبيعية للجسم لطرد المهيجات، فإن تمييز السعال الطبيعي عن سعال كورونا يمكن أن يساعدك على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال الخبراء أن 80 ٪ من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا يعانون من أعراض خفيفة، بما في ذلك السعال أو ارتفاع درجة الحرارة قليلاً أو الصداع أو ضيق التنفس لكن فقط 20٪ أو أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة يعانون من مضاعفات شديدة وبالتالي، فإن الانتباه إلى الأعراض المعتدلة مثل السعال يمكن أن يمنع المضاعفات ويساعد الشخص على التعافي بشكل أسرع.

ما هو السعال الجاف ؟

السعال الجاف يحدث عندما لا يتم إنتاج المخاط أو البلغم مع السعال لن تشعر أن المخاط يتحرك لأسفل حلقك في حالة السعال الجاف عادة ما يكون رد فعل على شيء يزعج حلقك.

كيف تتعرف على السعال الجاف كأحد أعراض كورونا؟

السعال الجاف هو سعال ينتج بدون البلغم نظرًا لأنه لا يجلب أي نوع من المخاط ، فإنه يعتبر سعالًا غير منتج للبلغم.

يشبه السعال الجاف دغدغة مستمرة في الجزء الخلفي من الحلق يمكن أن يؤدي إلى إصدار صوت أجش عند التحدث.

في حين أن السعال الجاف يمكن أن يكون مزعجًا وأكثر صعوبة في إدارته، يمكن أن يحدث السعال الجاف أيضًا مع أشكال أخرى من الحساسية والالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية أو أشكال نزلات البرد.

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لماذا يسبب كورونا سعال جاف؟

تنتج معظم أعراض COVID-19 عن الالتهاب الفيروسي الذي يهاجم أعراض الجهاز التنفسي.

يمكن لفيروس كورونا أن يتكاثر ويغلق المسالك الهوائية في الجزء العلوي، ويستقر في الرئتين مما قد يؤدي إلى تهيج واحتمال التهاب أنسجة الرئة وبطاناتها.

عندما يحدث هذا ، يتم إنتاج السعال. يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية لارتباط السعال الجاف بكورونا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل السعال الرطب فقط في نسبة صغيرة من المرضى حتى الآن.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

نظرًا لأن أعراض كورونا تبدأ من أعراض السعال أو الأنفلونزا الموسمية، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت العدوى مجرد إنفلونزا عادية أو COVID-19.

يتفق معظم الخبراء على أنه إذا استمر السعال لأكثر من أسبوع أو مصحوبًا بأعراض مثل مشاكل الجهاز الهضمي ، وضيق التنفس ، والصداع ، وآلام في الصدر فيجب أن تكون علامة للحصول على اختبار كورونا.