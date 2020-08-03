دراسة : الكاميرات الحرارية ليست مثالية للكشف عن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لوباء الفيروس التاجي، اندفع العالم إلى نشر كاميرات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء (المعروفة أيضًا باسم أجهزة قياس الأشعة تحت الحمراء) لقياس درجة حرارة الأشخاص وأصبحت التكنولوجيا شركة كبيرة.
ومنذ أن بدأ الوباء ، تم نشر الكاميرات الحرارية في مناطق حركة السير عالية الكثافة مثل المطارات ومراكز التسوق والمصانع ومباني المكاتب والمدارس وحتى مصففي الشعر، مما أثار تساؤلات حول سلامتهم ودقتها.
وبينما تعتمد دقة هذه الأجهزة على كيفية استخدامها ، يمكننا القول على وجه اليقين أن التكنولوجيا لا تسبب أي ضرر للأشخاص وهي آمنة تمامًا، وذلك وفقا لتقرير موقع ""theconversation
الكاميرات الحرارية وفيروس كورونا
كيف تعمل الكاميرات الحرارية؟
تقيس كاميرات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء الطاقة المشعة من سطح جسم ، مثل جلد الإنسان ، دون الحاجة إلى لمس ذلك السطح، وتظهر درجات الحرارة المختلفة كألوان مختلفة على الرسم البياني ، والتي يمكن أن تغير اللون ، على سبيل المثال ، عند الحمى (38 ℃).
وفي الماضي ، تم تشخيص الحمى باستخدام موازين الحرارة الزئبقية ، والتي تم استبدالها لأسباب تتعلق بالأمان بأجهزة الأشعة تحت الحمراء التي تقيس درجة حرارة الطبلة (طبلة الأذن)، ومع ذلك ، فإن هذه تتطلب اتصالًا وثيقًا بالشخص ، وهو ليس مثاليًا في فحص الحالات المحتملة لفيروس التاجي.
تعد كاميرات الأشعة تحت الحمراء اليوم موثوقة للغاية مع عدد قليل جدًا من الأجزاء المتحركة ، وهي سهلة التشغيل ، ولكن لكي تكون دقيقًا ، من الضروري أن يستهدف المستخدم المنطقة الصحيحة من الوجه.
الكاميرات الحرارية
كيف تحصل على أفضل النتائجلزيادة فرص النجاح إلى أقصى حد ، يجب وضع الكاميرات الحرارية بالقرب من العينين ومستواها ، لالتقاط مجموعة من وحدات الصور بالقرب من القنوات الدمعية.
تعد المعايرة المنتظمة للكاميرا وتسجيل درجة الحرارة البيئية على الصورة أمرًا بالغ الأهمية ، لأن الاختلاف في درجة حرارة الغرفة والرطوبة سيؤثر أيضًا على النتيجة.
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