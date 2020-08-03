شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا سبب اكتشاف مرض السرطان لطفل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض الفيروس التاجى كانت السبب فى اكتشاف مشكلة أخطر وهى إصابة طفلهم بمرض السرطان، وحسب ما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية، تم نقل كودي لوكي من دارلينجتون الذى يبلغ من العمر 12 عاما ، إلى المستشفى يوم الاثنين ، 27 يوليو ، عندما اشتبهت والدته ليزا ماري هاري في أنه أصيب بـ Covid-19 بعد ظهور الاعراض الشهيرة عليه وهى"ارتفاع درجة الحرارة، واعراض نزلة البرد".



الطفل

كان يشكو أيضًا من ألم في الفخذ والوركين لمدة ثلاثة أيام ، لذا أخذته والدته للفحص بحثًا عن الفيروس، وعلى الرغم من اختباره السلبي لـ Covid-19 ، فقد ذهلت الأسرة لاكتشاف أن كودي كان يعاني بالفعل من سرطان الدم الليمفاوي الحاد وهو سرطان عدواني يستهدف خلايا الدم البيضاء.

كانت صدمة كبيرة لعائلته عندما اكتشفوا اصابة طفلهم بسرطان الدم حيث كان لديه أعراض مشابهة للفيروسات التاجية بما في ذلك التعب وألم العظام والحمى.

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الطفل واعئلته

قالت والدته" كودي كان يعاني من الألم لمدة ثلاثة أيام وعندما خرج في حمى اعتقدت أنه يمكن أن يكون Covid-19.، نقلناه إلى المستشفى وقال الأطباء ان لون بشرته غير طبيعى وشاحب جدا".

وقال الاطباء عن حالة الطفل ، إن هناك الكثير من خلايا الدم البيضاء وأن نخاع العظم في كودي مليء بالخلايا السرطانية التي تمنع الخلايا الجيدة من المرور،قيل لعائلة كودي بعد ذلك أنه بحاجة إلى علاج كيميائي على وجه السرعة ، وإلا فقد يموت في غضون أسابيع.

لحسن الحظ ، لم يتم العثور على الخلايا السرطانية في سائل كودي في العمود الفقري لكنه لا يزال بحاجة إلى نقل الدم واضطر لبدء العلاج الكيميائي.