شكرا لقرائتكم خبر عن شرائح البطاطس للقضاء على هالات العين السوداء والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 تعتبر الهالات السوداء من الأمور المزعجة التي تؤرق الفتيات والسيدات، لأنها تعطى مظهراً سيئاً للعين يجعلها تفقد بريقها وتبدو بشرة الوجه متعبة دائما، وهذه هي الطريقة المثلى لاستخدام شرائح البطاطس للتخلص من هذه المشكلة بحسب أخبار اليوم .

Advertisements ونصحت أخصائية التغذية العلاجیة مروة إمام، بتقطيع ثمرة بطاطس نيئة إلى شرائح رفيعة ووضعها على جفن العين لمدة 15 - 20 دقيقة أكثر من مرة في الأسبوع. وبعد ذلك مسح آثار البطاطس من حول العين، مع وضع كريم مرطب مناسب لمنطقة العين.

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