"الصحة العالمية": لا يوجد "حل سحري" لكبح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال تادروس أدهانوم، المدير العام للمنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف: "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا"، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت في وقت سابق بتسريع البحث فيما يتعلق بمعرفة المصدر الحيواني لفيروس "كورونا" والحيوانات المحتملة لوجوده بها وتحسين فهم علم الأوبئة ومدى شدة فيروس كورونا؛ بما في ذلك آثاره الصحية طويلة المدى والديناميكيات الفيروسية مثل طرق الانتقال والطفرات المحتملة والمناعة والحماية، إضافة إلى فعالية تدابير الصحة العامة.