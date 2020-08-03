عدوى كورونا.. الإنسان يهدد القطط والكلاب بنقل الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دراسة حديثة أن الإنسان من الممكن أن ينقل العدوى بفيروس كورونا المستجد للحيوانات المنزلية، مثل القطط والكلاب.
وأجرى باحثون إيطاليون الدراسة في شمال إيطاليا، خاصة في مقاطعة لومبارديا، وشملت 540 كلبا و277 قطة كانت تعيش في منازل بها مصابون بكورونا أو مناطق ذات كثافة عالية من حالات الإصابة.
وتبين من خلال الدراسة أن ٣.٤% من الكلاب و٣.٩% من القطط كوّنت أجساما مضادة للفيروس، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر رئيس معهد "فريدريش لوفر" الألماني لصحة الحيوان، توماس ميتنلايتر، أن نتائج الدراسة ليست مفاجئة، وقال: "إنها تؤكد ما نعرفه بالفعل.. نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر إلى الحيوانات".
وأوضح أن الدراسة تؤكد التقييم الحالي للمعهد بأن الكلاب أو القطط لا تلعب حتى الآن دورا في نشر فيروس كورونا المستجد، موضحا أن العامل المؤثر هو انتقال الفيروس من شخص لآخر.
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