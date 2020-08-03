شكرا لقرائتكم خبر عن هل من المحتمل أن يلعب أطفال المدارس دورًا فى انتشار COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة أجراها باحثون في فنلندا إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد 2 ( CoV - 2) في المدارس من غير المحتمل أن ينقلوا الفيروس أكثر ويلعبوا أي دور هام في انتشار مرض فيروس التاجي الجديد كورونا.

وتوصلت دراسة الفريق لحوادث التعرض في مدرستين مختلفتين في هلسنكي عاصمة فنلندا، إلى أن التعرض لحالة عمرها 12 عامًا لم يؤد إلى مزيد من انتقال كورونا - CoV-2، وبعد التعرض لحالة البالغين ، كان معدل الإصابة بـ COVID-19 بين الأطفال لا يزال منخفضًا ، كما كان انتقاله إلى اتصالاتهم المنزلية.



المدارس والأطفال وفيروس كورونا

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ويقول الباحثون وفقا لدراستهم المنشورة على موقع " medRxiv *، إنهم يأملون في أن تساعد النتائج في تحديد أولويات تدابير التخفيف وطمأنة أولياء أمور الأطفال في سن المدرسة الذين يشعرون بالقلق حيال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في الخريف.

ووفقا للدراس، كان معدل الإصابة بـ COVID-19 بين الأطفال بعد التعرض المرتبط بالمدرسة محدودًا ، كما كان انتقال العدوى ثانوي بين أسرهم ، ويأمل الباحثون في أن تطمئن النتائج الآباء ، لكنهم يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث

ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول انتقال COVID-19 في محيط المدرسة لتحسين التوصيات الخاصة بإجراءات التخفيف مثل الحجر الصحي وإغلاق المدارس.