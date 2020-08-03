الصحة العالمية تريند على تويتر بعد تصريحات متشائمة حول عدم وجود حلول لكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين العالم برمته من خلال تصريحات متشائمة حول أزمة كورونا ورؤيتها تجاه مستقبل الفيروس على لسان تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة، في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف حين قال بالنص أنه لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا.

وما إن قيل هذا الكلام حتي قوبل الأمر بانتشار واسع لكلامه خاصة في ظل الأخبار المتزايدة حول اقتراب إنتاج لقاحات تتيح الوقاية من الفيروس في أكثر من دولة، وبالتالي فور نشر تلك التصريحات حتي تصدر اسم الصحة العالمية تريند تويتر مؤخراً بكلمات تعكس شعور الكثيرين بخيبة امل كبيرة اجتاحت رواد تويتر، في حين رأى آخرون أن الصحة العالمية منذ ظهور أزمة كورونا وتصريحاتها دوماً ما تكون بهذا الشكل.

وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من احتمال ألا يكون هناك "حل سحري" للقضاء على فيروس كورونا الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

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وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف "لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا".

وكانت قد كشفت منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل على العثور على فيروس كوفيد 19 فى حليب الثدى، وشجعت الأمهات على الرضاعة الطبيعية، قائلة : "فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لكوفيد 19.

وقالت منظمة الصحة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"لم يتم العثور على فيروس كوفيد 19، في حليب الثدي! فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق المخاطر المحتملة لـكوفيد 19، الرضاعة الطبيعية تزيد مناعة الطفل، وتنقل الأجسام المضادة من الأم للطفل".