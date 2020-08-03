شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحص يساعد طبيبك لتشخيص مرض الشريان السباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الشريان السباتي من الأمراض الخطيرة التي تحدث عند انسداد الأوعية الدموية التي تنقل الدم للدماغ والرأس وهذا يزيد من خطر التعرض لسكتة دماغية والشرايين السباتية توجد في الرقبة تجلب الدم من قلبك إلى دماغك، وفحص أو المسح المزدوج للشريان السباتي قد ينظر أيضًا في الشريان الفقري يجلب هذا الشريان أيضًا الدم إلى دماغك، بحسب موقع جامعة روشستر الأمريكية.

وفى المسح المزدوج للشريان السباتي يستخدم الطبيب جهازًا يسمى محول الطاقة لعمل صور للشرايين يرسل محول الطاقة موجات صوتية ترتد من الأوعية الدموية ثم يلتقط المحول الموجات الصوتية المرتدة ويحولها إلى صور.

يعني المسح المزدوج أن الموفر يستخدم محولين الثاني (Doppler) يتيح للطبيب سماع الموجات الصوتية التي يرسلها محول الطاقة يمكنه سماع سرعة تدفق الدم عبر الأوعية الدموية وفي أي اتجاه يتدفق قد يعني عدم وجود صوت أو صوت ضعيف أن لديك انسدادًا في التدفق.



الشريان السباتي

لماذا تحتاج إلى فحص مزدوج للشريان السباتي؟

قد تحتاج إلى هذا الفحص إذا اعتقد طبيبك أنه قد يكون لديك:

-انسداد في الشريان السباتي

-تضيق في الشريان السباتي

قد يكون الانسداد ناتجًا عن تراكم المواد الدهنية (اللويحات) أو تجلط الدم (الخثرة) أو مواد أخرى.

قد تشمل أعراض الانسداد ما يلي:

-دوخة.

-الارتباك.

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-النعاس.

-صداع الرأس

-العمى المؤقت في عين واحدة

-عدم القدرة المؤقتة على الكلام أو الحركة

قد تكون هذه الأعراض علامات تحذير مبكرة لسكتة دماغية.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الفحص حتى إذا لم يكن لديك أي أعراض ولكن يسمع طبيبك صوتًا غير طبيعي في الشريان قد يعني هذا الصوت غير الطبيعي أن لديك مشكلة في تدفق الدم في الشريان.

فيما يلي أسباب أخرى لإجراء هذا الفحص:

لمعرفة مدى تدفق الدم بعد إجراء الشريان قد يكون هذا الإجراء لفتح شريان (رأب الأوعية الدموية) أو جراحة لتجاوز الشريان المسدود.

لمعرفة مدى تدفق الدم جيدًا قبل إجراء جراحة قلب كبيرة قد تكون هذه الجراحة جراحة لإصلاح أو استبدال صمام القلب.

لمعرفة مكان تجمع الدم المتخثر (الورم الدموي)

لمعرفة ما إذا كان جدار الشريان قد انقسم قد يؤدي هذا إلى انسداد أو إضعاف جدار الشريان.