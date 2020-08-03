شكرا لقرائتكم خبر عن أطول فترة صراع مع كورونا.. تعافى سيدة بعد قضاء 141 يوما فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفيروس التاجى وباء أدى لوفاة الكثيرين حول العالم، وأصاب العديد من الاشخاص، فهناك من يتعافى من المرض فى غضون أسبوعين، ولكن بعض الحالات تستمر فى العلاج لفترات، وقد يحتاج البعض لجهاز تنفس، وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية حكاية أطول فترة صراع مع مرض الفيروس التاجى والانتصار عليه.



المتعافية

فبعد قضاء 141 يومًا في المستشفى تقاتل Covid-19 ، والالتهاب الرئوي تعافيت فاطمة بريدل من الفيروس التاجى وعادت لمنزلها وتعتبر أطول فترة صراع مع المرض.

حيث أصيبت فاطمة بريدل ، 35 سنة ، بمرض الفيروس التاجي بعد عودتها إلى المملكة المتحدة من رحلة استمرت شهرًا إلى المحمدية بالمغرب، كانت في غيبوبة لمدة 40 يومًا وكان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي عندما تدهورت صحتها ورئتيها ، وقضت 105 أيام على آلة إنقاذ الحياة.

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وقالت السيدة بريدل إن NHS أنقذت حياتها وأن جميع الموظفين "يستحقون ميدالية، ووصفت الألم الذي عانته من جهاز التنفس الصناعي بأنه "مرعب".



بعد التعافى

انهارت إحدى رئتي السيدة بريدل ولن تكون قادرة على التنفس بكامل طاقتها مرة أخرى، ووصفت تعافيها بالفيروس بأن "معجزة طبية".

تخضع الآن السيدة بريدل للمراقبة في المنزل من قبل الأطباء ، وقالت إنها تأمل في العمل في هيئة الخدمات الطبية بانجلترا ، وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه شعر "بسعادة غامرة" بسبب أنباء تعافي فاطمة.