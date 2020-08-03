كل ما يهمك عن أمراض الصيف عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - جدول المحتوى 1- لماذا تزداد أمراض الأطفال في الصيف؟ 2- الأمراض الجلدية في الصيف 3- أمراض الجهاز الهضمي في الصيف 4- هل أمراض الصيف عند الأطفال معدية؟ 5- طرق الوقاية من أمراض الصيف عند الأطفال 6- معتقدات خاطئة عن ممارسات تسبب أمراض الصيف Advertisements في الصيف يتسع البساط للضيف، وفي نفس الوقت يجب أن ننتدثر بالأغطية لأن " برد الصيف أحد من السبف" هكذا قالت الأمثال الشعبية، ولكن الأطباء لهم رأيهم حيث يؤكدون أن أمراض الصيف تمثل خطورة على صحة الأطفال ويجب توخي الحذر واتباع طرق وسبل الوقاية منها، ولذلك يقدم الدكتور أحمد جاد الحق، إختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة كل ما يهم الأم حول أمراض الصيف والوقاية منها لأطفالها كالآتي. 1- لماذا تزداد أمراض الأطفال في الصيف؟ تزداد أمراض الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو مما يتسبب بنشاط زائد لبعض الأحياء الدقيقة التي تغزو جسم الانسان.

كما أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من انتشار الحشرات الضارة مثل البعوض والناموس والذباب والتي تنقل الأمراض للانسان.

ويتعرض الأطفال للدغات الأفاعي والحشرات السامة بسبب خروجها من جحورها وتجول الأطفال في الأماكن المكشوفة هرباً من حرارة الجو. 2- الأمراض الجلدية في الصيف يصاب الأطفال بالطفح الجلدي في الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وعدم حصولهم على حمامات يومية أو أكثر من مرة في اليوم.

قلة حصول الطفل على حمامات تغسل جلده وتنظفه تؤدي إلى إنسداد الغدد العرقية وبالتالي يطهر الطفح الجلدي على شكل نتوءات صغيرة حمراء أو وردية، ويمكن أن تبدو مثل لدغات الحشرات أو الحبوب الصغيرة. 3- أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال في الصيف يصاب الأطفال بالنزلات المعوية في الصيف بكثرة بسبب تغير درجة حرارة الجو وانتشار الفيروسات مما يصيب الجهاز الهضمي بالالتهابات.

ويصابون كذلك بالتسمم الغذائي في الصيف بسبب عدم حفظ الأطعمة مبردة في الثلاجة أو تعرضها للحشرات الصيفية التي تنقل الأمراض المعدية والخطيرة..

ويتعرضون للاسهال الذي يسبب الجفاف في الصيف أكثر من الشتاء. 4- هل أمراض الصيف عند الأطفال معدية؟ لا تعتبر أمراض الصيف عند الأطفال معدية ولكن بعضها قد يكون معدياً بطريقة يغر مباشرة.

في حا لالتعرض لطعام الطفل الملوث يمكن أن تصاب الأم بنزلة معوية مثله.

ويفضل أن تكون له أدواته الخاصة.

والطفح الجلدي غير معدي ولكن يجب علاجه لانه مؤلم بالنسبة للطفل.

وضربة الشمس مثلاً غير معدية ولكن مضاعفاتها خطيرة حيث أن ضربة الشمس هي أشد أشكال الأمراض المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة التي قد تؤدي لفقدان الوعي عند الصغار. 5- طرق الوقاية من أمراض الصيف عند الأطفال يجب أن تهتم الأم بتغذية الطفل لكي ترفع من مناعته وتعززها.

ويجب أن تقدم له بعض الفواكه التي تمد جسمه بالسوائل التي تقلل من العطش والجفاف مثل البطيخ والكرز والشمام.

كذلك عدم تقديم الوجبات الجاهزة للطفل لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الكبروهيدرات والدهون مما يسبب شعوره بالعطش.

يجب أن يرتدي الطفل الملابس القطنية الفاتحة اللون والواسعة الفضفاضة. 6- معتقدات خاطئة عن ممارسات تسبب أمراض الصيف لم يثبت علمياً أن تناول المشروبات الباردة تؤدي إلى التهاب واحتقان اللوزتين.

ولم يثبت علمياً أن الاستحمام المتكرر يسبب الاسهال عند الأطفال.

كما أن المثلجات لا تسبب الاسهال ما لم تكن ملوثة وغير معدة بطريقة صحية.

والجلوس في أشعة الشمس ليس مفيداً بل يسبب ضربات الشمس التي قد تكون مميتة، بل يجب اختيار الأوقات المناسبة للجلوس تحت أشعة الشمس.

كما أن عصائر الفواكه الصيفية لا تسبب اسهال الرضع كما تعتقد بعض الأمهات.

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