سيلان الأنف عند الاطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تخشى الأم من سيلان الأنف المتكرر عند الأطفال ويرجع ذلك القلق إلى خوفها من أن يصاب الطفل بحساسية مزمنة تلازمه طيلة الحياة، كما أن سيلان الأنف قد يدل على أمراض مختلفة في الجهاز التنفسي عند الطفل، ولذلك فهي تبحث عن أسباب ذلك والعلاج ويجيبها على بعض تساؤلاتها الدكتور محمد أبو داوود، إختصاصي طب الأطفال كالآتي. أسباب سيلان الأنف عند الأطفال الرشح ونزلات البرد خاصة في فصل الشتاء.

وجود كمية كبيرة من المخاط في الأنف مما يؤدي إلى سيلانها المتكرر.

إصابة الطفل بحساسية الأنف أو وجود مشاكل وعدوى في الجيوب الأنفية. طرق علاج سيلان الأنف عند الأطفال الاهتمام بالتغذية الجيدة للطفل لتقوية وتعزيز مناعته.

استخدام قطرات الأنف وخاصة قطرات الماء المقطر المملح لفتح إنسداد الأنف.

عدم تعريض الطفل لدخان السجائر والأدخنة.

تقديم مشروب مغلي زهرة البابونج للطفل حيث يعمل على علاج البرد، وقتل الجراثيم والتخلص من المخاط.

تعريض وجه الطفل للبخار مما يعمل على تليين المخاط ونزوله، ويخلص الطفل من الاحتقان.

في حالة الرضع يستخدم حليب الأم لعلاج الاحتقان والسيلان والتخلص من المخاط.

يمكن إستخدام بعض الوصفات الصحية لطرد المخاط وتقوية الجسم مثل خلطة العسل والليمون، وكذلك مغلي أوراق الريحان حسب نصائح موقع" مايو كلينك". قواعد استخدام بخاخ الأنف للطفل يجب رج البخاخ جيداً قبل الاستعمال.

قومي بخفض رأس طفلك إلى الأمام، ولا ترجعي الرأس للخلف. Advertisements

يتم الامساك بالبخاخ بشكل مائل وليس بشكل عمودي، ففيحال استخدمت البخاخ بشكل عمودي فسوف يصطدم السائل بجدار الأنف ويرجع إلى الخارج.

لا يستخدم البخاخ لأكثر من أسبوع دون استشارة الطبيب، ويجب أن تتخلصي من البخاخ بعد الفترة المحددة في النشرة الداخلية من فتحه ويجب التخلص منه.

لا يحفظ في باب الثلاجة أيضاً، بل في مكان بارد وجاف وكذلك لا يحفظ في خزانة الحمام.

لا تستخدمي أي نوع من البخاخات دون وصفة طبية لأن بعض البخاخات تسبب جفاف الغشاء المخاطي وتزيد من الاحتقان على المدى البعيد.

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