رجيم مجرب لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع 

تسأل الكثيرات عن برنامج نظام غذائي لـ خسارة الوزن 5 كيلو في اسبوع واحد فقط. وللاجابة نقترح تطبيق حمية سهلة جداً تدوم لـ7 ايام. والافضل ان يتم في موازاتها شرب ما لا يقل عن 7 الى 8 اكواب من الماء يومياً وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحرص على النوم لعدد ساعات كافية يومياً. كما يجب من بعد انتهاء مدتها اختيار الاطعمة الصحية الخالية من الدهون الضارة والسكر. وهكذا يمكن خسارة ما معدله 5 كيلوغرامات من خلال اتباع برنامج نظام غذائي لانقاص الوزن في اسبوع.

كيفية تخسيس 5 كيلو في اسبوع

ليس من الصعب تطبيق نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع. فمن اجل هذا يجب الحرص على اتباع هذه القواعد من دون مخالفة.

اليوم الاول



يجب تناول الفواكه خلال النهار باستثناء الموز مع التركيز على الشمام والبطيخ والانواع الغنية بالماء.



اليوم الثاني



يمكمن بدء هذا اليوم بتناول حبة بطاطا مشوية في الفرن مع قطعة صغيرة من الزبدة. اما في الساعات المتبقية من النهار فمن الضروري التركيز على الخضار ويمكن تناولها طازجة او مطهوة. وخلال مدة هذه الحمية يسمح بأكلها حتى الشعور التام بالشبع. ومن المفيد لهذا ان تضاف الى المائدة اللوبياء والجزر وسلطة السبانخ والفطر.

اليوم الثالث



في هذا اليوم يجب الحرص على تناول الفاكهة مع الامتناع عن اكل الموز. كذلك ينصح باستهلاك الكثير من الخضار باستثناء البطاطا. وهكذا يمكن تزويد الجسم بالكثير من الطاقة التي يحتاج اليها رغم عدم تناول النشويات واللحوم.

اليوم الرابع

يجب شرب 3 اكواب من الحليب وتناول 8 حبات موز والقليل من الشوربة المحضرة بطريقة صحية. كذلك يمكن تحضير مخفوق يحتوي على الحليب والموز معاً. ومن المفيد في هذه الحالة استخدام حليب اللوز او الصويا او الارز او جوز الهند. وللوجبة الاخيرة يمكن اعداد هذا الحساء.

المقادير

6 حبات بصل

مكعب مرق دجاج

ليتر ونصف من الماء المعدني

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

رشة ملح وبضعة اغصان زعتر

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الخطوات

1 يقشر البصل ويقطع ويقلى بالقليل من الزيت.

2 يضاف الماء والزعتر ومكعب المرق ورشة الملح.

3 يترك الخليط على النار لمدة 20 دقيقة مع التحريك قبل ان يتم تبريده وتناوله.

اليوم الخامس

يسمح في هذا اليوم بتناول 500 غ من اللحم المشوي مع الطماطم. ويجب شرب كوبي ماء اضافيين.

اليوم السادس



يمكن تناول اللحم المشوي بكمية معتدلة مع الخضار المطهوة على البخار او الطازجة. كما يمكن استبدال اللحم بالارز الاسمر او ببعض البقوليات. ومن المفيد تناول زيت الزيتون والافوكادو.

اليوم السايع

يتضمن برنامج اليوم الاخير تناول كمية معتدلة من الارز البني والكثير من الخضار. كما يمكن شرب عصير الفواكه على امتداد النهار.

النتيجة

يمكن من خلال اتباع هذا الرجيم خسارة ما يصل الى 5 كيلوغرامات. لكن يجب عدم المواظبة عليه لأكثر من اسبوع منعاً لحدوث نقص في احد المغذيات. ومن الافضل عدم فعل هذا في حال المعاناة من مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وخلل في عمل القلب. وبعد انتهاء مدته ينصح بالحرص على اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي وبالابتعاد عن العادات السيئة مثل تناول الدهون والسكريات. والاهم بعد تطبيق نظام غذائي لانقاص الوزن 5 كيلو في اسبوع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.