فوائد عديدة تحدث لجسمك عند بدء تناول الفستق  

التحكم في الوزن، وتحسين الكوليسترول وصحة الأمعاء فوائد عديدة تحدث للجسم عند بدء تناول الفستق، فهو يحتوي على الكثير من العناصر المفيدة سواء تم إضافته إلى أطباقك أو تناولتها كوجبة خفيفة.

رفع مناعتك

تحتوي حفنة من الفستق على عناصر صحية مثل الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والنحاس والمنغنيز، ومن الأفضل تناوله غير مملح.

يخفض الكوليسترول لديك.

الفستق غني بالمواد المضادة للأكسدة المفيدة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم والذين يرغبون في خفضه.

تتحسن صحة عينيك

فوائد الفستق

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الفستق غني بمركبات لها تأثير جيد على صحة العين، وكذلك الضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبط بالعمر .

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

الفستق غني بالألياف، فهو جيد أيضًا لجهازك الهضمي والحفاظ على تدفق الجهاز الهضمي، ومنع الاضطرابات الهضمية مثل الإمساك.

وزن صحي

المكسرات منتجات رائعة لفقدان الوزن بشكل عام. إذا أكلناها بانتظام، فنكتسب المزيد من التحكم وتساعد على منع اكتساب الوزن. أجريت دراسة أخرى، ووجدت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الفستق كوجبات خفيفة قد انخفض مؤشر كتلة جسمهم، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا البسكويت. لذلك يجب تضمينها في قائمة الوجبات الخفيفة اليومية!

الاسترخاء والنوم

يحتوي الفستق على الميلاتونين، ويسمى أيضًا "هرمون النوم". هذا أمر مهم للغاية، لأنه ينظم دورة النوم والاستيقاظ ويساعدنا على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع. في المساء

تحسن وظائف دماغك

تناول المكسرات بصورة منتظمة يفيد الدماغ، ويساعد على تعزيز الذاكرة والتعلم، والعمليات المعرفية، والإدراك، وحتى حركة العين السريعة أثناء النوم.

فوائد الفستق للجهاز الهضمي



