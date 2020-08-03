- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسي يكشف الخطأ الرئيسي لانتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 3 أغسطس 2020
قال كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية سيرغي بويتسوف، إن رفض ارتداء الكمامات عند الالتقاء بالآخرين، يعتبر الخطأ الرئيسي المرتكب أثناء رفع القيود المفروضة لمنع انتشار كوفيد-19.
وأضاف بويتسوف، في مقابلة صحفية: "تذكروا أن الطريقة الأفضل لكبح عملية انتقال العدوى، تكمن في ارتداء الكمامات، من قبل كل المشاركين في عملية انتقال العدوى، أي المصاب الذي لا يعلم بذلك بعد، وكذلك الشخص غير المصاب".
وشدد الطبيب، على أن ارتداء الكمامة الواقية، في الأماكن العامة، علامة على احترام الآخرين، وفقاً لموقع "روسيا اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، حذر هذا المختص، من خطر ممارسة العلاج الذاتي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية إلى حدوث السكتة الدماغية النزفية أو النزيف المعوي.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب روسي يكشف الخطأ الرئيسي لانتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.