شكرا لقرائتكم خبر عن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة..استشاري يكشف خطأ شائعاً عن «زيت الزيتون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري خطأ شائعاً في تناول زيت الزيتون قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة .

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وأضاف في تغريده على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن زيت الزيتون يستخدم للطبخ ومع الأكل ومع السلطات، ولكن التحذير هنا من شربه شرباً بكمية كبيرة، نافياً صحة ما يشاع أن شربه على الريق يعالج الكلسترول والتهاب الكبد.

وأكد أن البعض يجتهد ويشرب زيت زيتون أو غيره شرباً بداعي التداوي، وهذا ليس عليه أي إثبات طبي ولا علمي بل قد تسبب الزيوت في رفع مستوى الكلسترول بالدم وانسداد الشرايين.

وأشار إلى أنه يكفي استهلاك الزيت أو السمن أو الدهن الذي يكون في الطبخ والغذاء لأنه يفي باحتياج الفرد اليومي (الضروري) ولا داعي لشرب المزيد منها ، مؤكداً أن شرب زيت الزيتون يضر بالصحة.