شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة صينية تبتلع 190 خرزة مغناطيسية وتتسبب فى صدمة للأطباء..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتلعت طفلة صينية في الخامسة من عمرها 190 حبة مغناطيسية أثناء اللعب، حيث ظلت الكرات عالقة في بطنها لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الطاقم الطبي صدم عقب اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة أثناء إجراء الأشعة السينية واكتشف الأطباء الواقعة عندما اصطحبها والدها مؤخرًا لطلب الرعاية الطبية في مستشفى جينان للأطفال في مقاطعة شاندونج شرق الصين.





أخبرت الأم الأطباء أن الفتاة الصغيرة ابتلعت حوالي 50 خرزة مغناطيسية ، أثناء اللعب قبل شهرين، وعلى الرغم من كونهم على دراية بالوضع ، لم يول الوالدان اهتمامًا كبيرًا به واعتقدوا أن هذه الكرات الصغيرة سيتم إخراجها في نهاية المطاف ، وفقًا لتقرير من المستشفى، بينما لم تشعر الفتاة لم تشعر بأي انزعاج أو ألم.

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وقالت المستشفى إن الطفلة نقلت أخيرًا إلى مستشفى جينان لفحصها بعد أن شاهدت والدتها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يحذر الآباء من خطر ابتلاع الأطفال لهذه الألعاب.

وصُدم المسعفون عندما اكتشفوا حزمة ضخمة من كرات اللعب الموجودة في معدة الفتاة الصغيرة أثناء فحص الأشعة السينيةـ حيث خضعت على الفور لعملية طارئة لإزالة الكرات المغناطيسية.

واستطرد التقرير، بأنه تم إزالة ما مجموعه 190 خرزة مغناطيسية ، ما يقرب من أربعة أضعاف ما ادعى الوالد ، بعد جراحة استغرقت ساعتين، وقال الأطباء إن الطفلة كانت محظوظة للغاية لأن كرات اللعب لم تسبب أي ضرر لأعضائها ويعتقد أنها خرجت من المستشفى بعد العملية الناجحة.