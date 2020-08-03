شكرا لقرائتكم خبر عن معهد أمصال الهند يحصل على موافقة للتجارب البشرية على لقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستعد معهد أمصال الهند "سيروم" لتصنيع 200 مليون جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا لفيروس كورونا ، والذي سيطلق عليه اسم "Covishield " في الهند.ومع استمرار انتشار COVID-19 حول العالم ، تتسابق البلدان للعثور على لقاح للمرض، حيث يجذب لقاح أكسفورد انتباه الخبراء من جميع أنحاء العالم.

معهد مصل الهند (SII) هو أحد شركاء AstraZeneca لتصنيع مرشح لقاح أكسفورد، حيث يستعد لتصنيع 200 مليون جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا لفيروس كورونا، حيث تم منح المعهد إذنًا من قبل مراقب الأدوية العام في الهند (DCGI) لإجراء المرحلة 2 ، 3 تجارب بشرية للقاح في البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الهندية عن مسؤول قوله "وفقًا لتصميم الدراسة ، سيتم إعطاء كل شخص جرعتين منفصلتين بفارق 4 أسابيع (الجرعة الأولى في اليوم الأول والجرعة الثانية في اليوم 29) وبعد ذلك سيتم تقييم السلامة والمناعة في فترات محددة مسبقًا".

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معهد أمصال الهند يحصل على موافقة

ووفقا لتقرير موقع "healthsite حاليا ، تجرى التجارب السريرية لمرشح لقاح أكسفورد في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وفقًا للاقتراح ، ستجرى التجارب عبر 17 موقعًا محددًا وستسجل 1600 شخص فوق سن 18 عامًا، وتشمل المواقع التجريبية AIIMS دلهي ، كلية الطب BJ في بيون ، معهد راجندرا التذكاري لأبحاث العلوم الطبية (RMRIMS) في باتنا ، معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث في شانديغار ، AIIMS-Jodhpur ، مستشفى نهرو في Gorakhpur ، كلية أندرا الطبية في Visakhapatnam وأكاديمية JSS للتعليم العالي والبحوث في ميسور.

تهدف الدراسة العشوائية المراقبة للمكفوفين ، إلى تحديد سلامة "Covishield" ومناعة المناعة لدى البالغين الهنود الأصحاء.



معهد أمصال الهند يخطط لإطلاق Covishield بحلول نهاية 2020قال الرئيس التنفيذي لمعهد المصل، إنهم يأملون في إطلاق لقاح أكسفورد- AstraZeneca لفيروسات التاجي تحت اسم العلامة التجارية Covishield بحلول نهاية عام 2020، كما يأمل أيضًا أن يكون لقاحًا فعالًا مناعيًا وقابل للتطبيق للاستخدام الشامل. معهد أمصال الهند يخطط لإطلاق Covishield بحلول نهاية 2020قال الرئيس التنفيذي لمعهد المصل، إنهم يأملون في إطلاق لقاح أكسفورد- AstraZeneca لفيروسات التاجي تحت اسم العلامة التجارية Covishield بحلول نهاية عام 2020، كما يأمل أيضًا أن يكون لقاحًا فعالًا مناعيًا وقابل للتطبيق للاستخدام الشامل.

ويهدف المعهد أيضًا إلى الإعلان عن توفر لقاحات COVID-19 الخاصة به بحلول نهاية عام 2021، وأبلغ وسائل الإعلام أنهم يعملون على 5 مرشحين لقاح فيروس التاجي بما في ذلك اثنان منهم، و مرشحي اللقاح هما Codagenix ، الذي يخضع للتجارب قبل السريرية ، والثاني هو Novavax ، الذي يتخلف عن لقاح Oxford-AstraZeneca.