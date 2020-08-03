عقار جديد يثبت فاعليته في علاج الحالات الخطيرة من مرضى كوفيد19

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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قالت شركتا أدوية، الأحد، إن مرضى كوفيد-19 كانوا في حالة خطرة، تعافوا بسرعة من فشل الجهاز التنفسي بعد ثلاثة أيام فقط من تناولهم علاج RLF-100.

وتمتلك شركة “ريليف ثيرابيوتيكس” ومقرها جنيف، براءة اختراع الدواء، الذي شاركت شركة “نيورو أر أكس” الأميركية الإسرائيلية في تطويره في الولايات المتحدة.

ومنحت هيئة الغذاء والدواء الأميركية هذا العقار في يونيو الماضي ترخيصا لاستخدامه في الحالات الطارئة لعلاج أزمات الجهاز التنفسي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأثناء المرحلة الثانية من التجارب السريرية للعلاج الجديد، تم استخدامه على أساس طارئ على 70 مريضا كانوا في مرحلة حرجة.

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وقالت الشركتان في بيان مشترك، الأحد، إن التقرير الأولي للاستخدام الطارئ للعلاج أظهر تعافيا سريعا، كما أوضح أطباء مستشفى هيوستن ميثوديست.

وأضافتا أن رجلا يبلغ من العمر 54 عاما، أصيب بكوفيد-19 أثناء علاجه من فشل عملية زرع رئتين، استطاع الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي في غضون أربعة أيام من العلاج بـ RLF-100.

وتبحث التجارب السريرية ما إذا كان العلاج سيظهر الفعالية نفسها مع المرضى المصابين بكورونا الأقل خطرا ويعانون من فشل في الجهاز التنفسي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “نيورو أر أكس” لـ”رويترز” إن لجنة مستقلة “ستجري تحليلا للبيانات التي توصلت إليها الشركة في وقت لاحق من الشهر الجاري”.