الحموضة.. الأسباب والأعراض والعلاج

تصيب الحموضة الكثيرين بعد تناول الوجبات الدسمة أو بعض أنواع الأطعمة المختلفة التي تتسبب في حدوثها أو تكون ناتجة عن بعض الأسباب الأخرى.

وقد يعاني المصاب بالحموضة ببعض الأعراض التي نتعرف عليها من خلال ما يلي، كما نتعرف على أسبابها وطرق التخلص منها..





أسباب الحموضة

تحدث الحموضة بسبب الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي، والذي يكون ناتجا عن ارتداد المكونات الحمضية التي توجد في المعدة إلى أسفل المريء مما يتسبب في الشعور بالحموضة.

قد يتسبب الإصابة بالميكروب الحلزوني بالمعدة في حدوث الحموضة.

يوجد بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تحدث الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، والإكثار في تناول المنبهات فضلا عن أن النوم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الطعام يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.

قد تعاني الحامل من الحموضة والتي تكون نتيجة الضغط على المعدة وتغير الهرمونات بالجسم.

زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن يتسبب في حموضة المعدة.

الأعراض

الشعور بالانتفاخ.

الشعور بالحرقان الذي ينتقل من المعدة إلى الحلق.

الشعور بمذاق مر في الحلق أو الفم.

المضاعفات

يوجد العديد من المضاعفات الناتجة عن الحموضة ونستعرضها فيما يلي بحسب موقع "webmd":

التجشؤ.

عسر البلع.

وجود براز دموي أو قيء دموي.

الغثيان.

السعال.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

التهاب مزمن بالحلق.

بحة في الصوت.





طرق التخلص من الحموضة

عند الشعور بالحموضة بشكل متكرر عليك التوجه على الفور إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب لحالتك.

الإقلاع عن التدخين والذي يعتبر أحد أهم مسببات الحموضة المتكررة.

الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في الحموضة، ومنها الأطعمة الحارة، والأطعمة الدسمة المليئة بالدهون غير الصحية، كما يجب التقليل من تناول البصل والثوم.

عند النوم يجب الحرص على أن يكون الرأس مرتفعا عن الجسم للتقليل من الحموضة.

بعد الانتهاء من وجبة العشاء يجب الانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم مما يقلل من حدوث الحموضة.

عدم الإسراع في تناول الطعام والحرص على تناوله ببطء للتقليل من حموضة المعدة والوقاية من حدوث عسر الهضم.

يجب الحرص على شرب الماء صباحا مما يساعد على التقليل من الشعور بالحموضة طوال اليوم.

أعشاب للتخلص من الحموضة

الزنجبيل





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يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد على التقليل من مستويات الحموضة التي يشعر بها الإنسان، فضلا عن أنه يساعد على تقوية المعدة والتخلص من الانتفاخ، والوقاية من حدوث عسر الهضم.

الريحان





يحتوي الريحان على الخصائص المهدئة للمعدة مما يساعدك على التقليل من الحموضة ويستخدم أيضا لعلاج عسر الهضم، ولهذا عند شعورك بالحموضة من الممكن مضغ القليل من أوراق الريحان أو تناول مغلي الريحان المحلى بالعسل.

عصير الليمون





عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يساعد على إعادة التوازن إلى المعدة، مما يقلل من الشعور بالحموضة ويمكنك إضافة نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ والقليل من العسل ويتم تناول المشروب يوميا على الريق.

الينسون

من أهم الأعشاب التي تساعد على التقليل من مستوى الحموضة التي يشعر بها الإنسان، حيث إنه يساعد على تقليل درجة حموضة سوائل المعدة ويستخدم لطرد الغازات.



