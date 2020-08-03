شخص يهدد بتفجير قنبلة في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الأكروانية المزيد

هدد شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة داخل أحد المراكز التجارية المكتظة بالمتسوقين في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن الشرطة تتفاوض مع الشخص الموجود حاليا داخل مركز "ليوناردو" في كييف.

وأضافت أن الشخص الذي لم تتعرف على هويته بعد يحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره.

ولم توضح وزارة الداخلية الأكروانية دوافع المهاجم أو ما إذا كان يحتجز رهائن من عدمه.