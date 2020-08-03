الخليج 365الإثنين 2020/8/3 10:42 ص بتوقيت أبوظبي
زادت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، على نحو طفيف وسط هدوء التعاملات، في الوقت الذي صعدت فيه الأسعار العالمية للمعدن الثمين.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 238.24 ريال (63.52 دولار)، فيما سجل عيار (21) الأكثر مبيعا 208.49 ريال بنحو (55.58 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.
وبلغ سعر عيار (18) نحو 178.70 ريال بنحو (47.64 دولار)، وبلغ سعر عيار (14) سعر 138.99 ريال (37.05 دولار)، وهذه الأسعار قبل حساب "المصنعية" لدى البائع.
وعالميا زاد سعر أوقية الذهب 0.34% إلى 1980.70 دولار، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.
ويرتقب أن تصعد الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية، خلال الربع الثالث الحالي، وسط رهان لمديري الصناديق الاستثمارية في قدرة المملكة على تحقيق التعافي من فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط الخام.
استطلاع للرأي أجرته رويترز، أشار إلى أن مديري صناديق الشرق الأوسط، يخططون لزيادة الاستثمارات في السعودية، إذ قال نصف مديري الصناديق المشاركين في الاستطلاع وعددهم ثمانية، إنهم سيرفعون الاستثمارات في السعودية، المصنف كأكبر اقتصاد في الخليج.
وقالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي إيراداتها المالية في الربع الثاني 2020، سجلت 140 مليار ريال (37.33 مليار دولار أمريكي).
وكشفت المالية السعودية قبل أيام، عن تفاصيل ميزانيتها للربع الثاني 2020 والنصف الأول لنفس العام، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الثاني من العام الجاري 95.7 مليار ريال (25.52 مليار دولار أمريكي).
والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، كما أنها أكبر مصدّر نفطي في العالم بحسب بيانات (أوبك).
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.