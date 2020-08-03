أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 3 أغسطس 2020

زادت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين، على نحو طفيف وسط هدوء التعاملات، في الوقت الذي صعدت فيه الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 238.24 ريال (63.52 دولار)، فيما سجل عيار (21) الأكثر مبيعا 208.49 ريال بنحو (55.58 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وبلغ سعر عيار (18) نحو 178.70 ريال بنحو (47.64 دولار)، وبلغ سعر عيار (14) سعر 138.99 ريال (37.05 دولار)، وهذه الأسعار قبل حساب "المصنعية" لدى البائع.

وعالميا زاد سعر أوقية الذهب 0.34% إلى 1980.70 دولار، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.

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ويرتقب أن تصعد الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية، خلال الربع الثالث الحالي، وسط رهان لمديري الصناديق الاستثمارية في قدرة المملكة على تحقيق التعافي من فيروس كورونا، وهبوط أسعار النفط الخام.

استطلاع للرأي أجرته رويترز، أشار إلى أن مديري صناديق الشرق الأوسط، يخططون لزيادة الاستثمارات في السعودية، إذ قال نصف مديري الصناديق المشاركين في الاستطلاع وعددهم ثمانية، إنهم سيرفعون الاستثمارات في السعودية، المصنف كأكبر اقتصاد في الخليج.



وقالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي إيراداتها المالية في الربع الثاني 2020، سجلت 140 مليار ريال (37.33 مليار دولار أمريكي).

وكشفت المالية السعودية قبل أيام، عن تفاصيل ميزانيتها للربع الثاني 2020 والنصف الأول لنفس العام، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الثاني من العام الجاري 95.7 مليار ريال (25.52 مليار دولار أمريكي).

والسعودية، أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، كما أنها أكبر مصدّر نفطي في العالم بحسب بيانات (أوبك).