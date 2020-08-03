فوائد العنب الأحمر.. حماية للقلب ووقاية من ألزهايمر

يتميز العنب الأحمر بنكهة محببة للجميع إلى جانب احتوائه على أفضل العناصر الغذائية المهمة لإفادة الجسم والوقاية من الأمراض مثل أمراض القلب وضغط الدم.

ويعد العنب الأحمر مفيدا للمرأة الحامل كما يساعد على التخسيس.. ونستعرض فيما يلي أهم فوائده..





الحماية من ألزهايمر



العنب الأحمر يحتوي على مركب ريسفيراترول وهو من المركبات المهمة التي تساعد على التقليل من مستوى الببتيدات مما يقي من الإصابة بمرض الزهايمر، وأثبتت الدراسات أنه يساعد على حماية الدماغ من الأمراض العصبية التنكسية، ويعزز الدماغ مما يزيد من التركيز ويقوي الذاكرة بشكل أفضل.

تقوية القلب

العنب الأحمر به نسبة عالية من مادة الكيريستين وهي من مضادات الالتهابات الطبيعية، والتي تساعد على التقليل من إصابة القلب والدورة الدموية بالمشكلات المختلفة والتقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، لاسيما أنه يحتوي على الألياف الغذائية الضرورية لصحة القلب والتي تؤدي إلى التقليل من مستوى الكوليسترول الضار.

ويحتوي العنب الأحمر على البوليفينول الذي يحمي من خطر الأمراض القلبية، حيث إنه يساعد على منع تراكم الصفائح الدموية والتقليل من ضغط الدم المرتفع، إضافة إلى أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي له دور أيضا في الحماية من ارتفاع ضغط الدم.





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التقليل من مستوى السكر

أشارت دراسة ذكرها موقع "health line" إلى أن العنب يساعد على التقليل من نسبة السكر بالدم، حيث إنه يحتوي على الكثير من المركبات التي تساعد على ذلك، فضلا عن أنه يحتوي على مادة ريسفيراترول التي تزيد من حساسية الأنسولين، مما يزيد من قدرة الجسم على إنتاج الجلوكوز وبالتالي انخفاض مستويات السكر بالدم.

مفيد للعظام

يحتوي العنب على الكثير من المعادن الضرورية لصحة العظام ومنها الفوسفور، والمنجنيز، والبوتاسيوم، والكالسيوم والماغنيسيوم والتي تعتبر مهمة لتقوية العظام، وأظهرت دراسة أشار لها موقع health line إلى أن العنب يتمتع بآثار وقائية على العظام والاحتفاظ بالكالسيوم لفترة أطول عند تناول العنب ولكنها غير مؤكدة حيث إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث.





التخلص من الإمساك

العنب الأحمر من الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء مما يحميها من التعرض إلى الإمساك فضلا عن أنه يساعد على علاج عسر الهضم والتهيج الذي يصيب المعدة.

حماية العين

العنب الأحمر يحتوي على الفلافونويد وهو من مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد على التقليل من خطر الجذور الحرة والتي تكون مسببة لأمراض العيون مثل إعتام عدسة العين، فضلا عن أنه يحمي من مرض التنكس البقعي والأمراض التي تصيب الشبكية، وخاصة المرتبطة بالتقدم في العمر.





فوائد العنب الأحمر للحامل

تنظيم ضغط الدم للحامل.

التقليل من تورم اليدين والقدمين التي تتعرض إليه المرأة الحامل.

تقوية مناعة الحامل مما يقي من تعرضها للأمراض المعدية.

التخلص من الإمساك خلال فترة الحمل وهذا بفضل الألياف.

الحماية من التعرض إلى فقر الدم التي تتعرض إليه المرأة خلال الحمل.

التخلص من الحموضة التي تشعر بها الحامل.

التقليل من إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية.

تنظيم السكر بالدم عند الحامل.





فوائد العنب الأحمر للتخسيس