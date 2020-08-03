شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف آلية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية قد يحل لغز COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريق من الباحثين في جامعة ألبرتا إن الآلية المكتشفة حديثًا في مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد تؤدي أيضًا إلى علاجات جديدة لـ COVID-19، وتكشف االدراسة مؤخرًا في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة ، mBio ، كيف يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية البيروكسيزومات ، والعضيات الموجودة في جميع الخلايا التي تساعد على تنظيم الجهاز المناعي ، واستقلاب الدهون ، وصحة القلب والأوعية الدموية ، وتنمية الدماغ ووظيفة الأعصاب.



الايدز وفيروس كورونا

وقال عالم الأحياء توم تومان ، باحث كندي سابق: "نعلم أن الفيروسات الأخرى ، بما في ذلك فيروس غرب النيل وفيروس زيكا ، لديها العديد من الآليات المختلفة للحد من البيروكسيزومات كوسيلة لمنع إنتاج الإنترفيرون ، والذي سيمنع معظم الفيروسات من التكاثر".

وتابع:"جميع الفيروسات لديها طرق لمنع استجابة الإنترفيرون ، والتي تتناسب مع فكرة أن البيروكسيزومات هدف مهم فيما يتعلق بالعدوى الفيروسية."

وتساءل الباحثون عما إذا كان الفيروس الذي يسبب COVID-19 قد يسبب أيضًا الإصابة بمرض البيروكسيزوم ، لذلك بدأوا في اختبار عقاقير تعزيز البيروكسيزوم ضد الفيروس في مزارع الخلايا.

وقالت هوبمان: "إن ما ننظر إليه هو كيف يمكن لهذه الأدوية أن تقلل من تضاعف فيروس كورونا - CoV - 2، ونرى بعض النتائج المذهلة للغاية في المراحل المبكرة."

وقال هوبمان: "ربما لم يتم دراسة البيروكسيومات بشكل جيد كما ينبغي ، نظرًا لأنها ضرورية للغاية للصحة والنمو في البشر" ، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين يولدون باضطراب البيروكسيزوم الجيني ، متلازمة زيلويجر ، يعانون من عيوب نمو وعصبية شديدة و يموت عادة في غضون عام أو عامين من الولادة.

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أظهر مختبر هوبمان العام الماضي أن تعزيز البيروكسيزومات عن طريق التلاعب في الجينات يمكن أن يمنع تكاثر فيروس زيكا.

و خلال الأشهر الأربعة المقبلة ، سيستمرون في اختبار الأدوية التي تعزز البيروكسيزوم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم فعل الشيء نفسه ضد كورونا - CoV-2 وفيروس نقص المناعة البشرية.

وتمت الموافقة على العديد من الأدوية التي يحاولون استخدامها كأدوية للسرطان ، ولكن اكتشف هوبمان أنها تستهدف عن طريق الصدفة مسارًا يمنع تكوين البيروكسيسوم.

وأشار إلى أن العديد من العلاجات الواعدة ضد COVID-19 ، بما في ذلك remdesivir و interferon ، ويجب إعطاؤها في المستشفى ، في حين أن بعض معززات البيروكسيزوم يمكن تناولها عن طريق الفم ولها آثار جانبية قليلة، وقال إنه متحمس لإمكانية هذا النهج الجديد لمكافحة العدوى الفيروسية.

وقال "إن الأدوية الأكثر فاعلية عادة ما تكون مضادات للفيروسات ذات مفعول مباشر، والأدوية التي نبحث عنها تستهدف الآن الخلايا المصابة، ولأنها لا تستهدف الفيروس نفسه ، فمن المحتمل أن يكون لها نشاط مضاد للفيروسات واسع النطاق من خلال التدخل في الآليات الشائعة المستخدمة من قبل العديد من الفيروسات."