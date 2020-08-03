احذر.. الطماطم قد تصيبك بالتسمم في هذه الحالة

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والطماطم مفيدة مرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل، كما يفيد عصير الطماطم في إنقاص الوزن.
تعتبر الطماطم من أهم الخضراوات والفواكه أيضا حيث إنها تستخدم في إعداد معظم الأطعمة، كما أن البعض يفضلون تناولها في صورة عصير لما لها من فوائد عديدة للجسم وصحة الإنسان.
وحذر مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية من تناول الطماطم غير الناضجة نظرا لاحتوائها على مادة “سولانين” السامة، التي تتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.
وأوضح المركز أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل في آلام البطن والغثيان والقيء والصداع، مشددا على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، خاصة لدى الأطفال.
وأضاف المركز أن طهي أو تحمير الطماطم غير الناضجة لا يؤدي إلى خفض محتوى مادة “سولانين” السامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على البطاطس غير الناضجة.
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