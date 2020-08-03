كم تحتاج الحامل من الحديد يوميا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني أغلب النساء الحوامل من مشكلة فقر الدم والذي يعرف بأنه عدم احتواء الدم على خلايا دم حمراء كافية لنقل الأكسجين لأنسجة الجسم وللجنين كذلك.

ويقوم الجسم أثناء الحمل بإنتاج المزيد من الدم للمساعدة في نموّ الطفل، فعند عدم حصول الأم على الاحتياج اليومي للحديد أو العناصر الغذائية لا يتمكن الجسم من تصنيع خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن إنتاج الدم الإضافي.





وتؤكد الجمعية الألمانية للتغذية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى المزيد من عنصر الحديد، وذلك بسبب زيادة حجم الدم ونمو الرحم والمشيمة ولإمداد الجنين بهذا العنصر المهم لبناء الدم وأيضا الطاقة.

وأوضحت الجمعية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى الحديد بكمية تبلغ نحو 30 مليجراما يوميا.

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وأشارت إلى أن المصادر الغذائية للحديد تتمثل في اللحوم الحمراء والبقوليات (كالعدس والفاصولياء) ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات الخضراء (كالخس والسبانخ والبازلاء والملفوف والبروكلي).

ويرفع نقص الحديد بالجسم أثناء الحمل خطر حدوث ولادة مبتسرة أو نقص وزن الطفل عند الولادة, وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل أعراض نقص الحديد بالجسم في شحوب الوجه وتقصف الأظافر وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والصداع والدوار وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.



